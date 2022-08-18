دورة سينسيناتي: مدفيديف إلى ربع النهائي وخروج مبكر جديد لشفيونتيك وجابر

وسقطت شفيونتيك أمام الأميركية ماديسون كيز الرابعة والعشرين 6-3، 6-4 ما يشكل ضربة لاستعداداتها قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 29 أغسطس الحالي.

ورغم أنها نجحت في تعويض تأخرها 5-صفر في المجموعة الثانية، إلا أنها لم تكمل هذه العودة وتمكنت كيز من الصمود لتضرب موعدًا مع الكازاخية إيلينا ريباكينا الفائزة على الأميركية أليسون ريسك 6-2، 6-4.

ولدى الرجال حيث تعتبر إحدى دورات الماسترز، بلغ مدفيديف الدور ربع النهائي بتفوقه على الكندي دينيس شابوفالوف بنتيجة 7-5، 7-5 بعد ساعة و45 دقيقة.

وضرب مدفيديف موعدًا مع الأميركي تايلور فريتز الذي أطاح بالروسي أندري روبليف الثامن عالميًا في مباراة مثيرة 6-7 (4-7)، 6-2، 7-5.

وتأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، السابع عالميًا، إلى دور الثمانية بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3، 6-3 ويلتقي تاليًا أحد الأميركيين جون إيسنر أو سيباستيان كوردا.

خروج جابر

وفازت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 28 عالميًا على جابر 6-1 و4-6 و6-صفر، وبلغت ربع النهائي.

وكانت جابر التي وصلت إلى نهائي النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عانت في الدور السابق أمام الأميركية كاثرين ماكنالي (179) حيث توجب عليها إنقاذ 3 كرات لصالح منافستها لحسم اللقاء، قبل أن تقلب الطاولة وتخرج فائزة بعد 3 مجموعات وساعتين و30 دقيقة.

ولكن أمام كفيتوفا، وقبل 11 يوماً من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لم تنجح في قلب المعادلة لصالحها.

وبعد خسارتها المجموعة الأولى من دون مقاومة تذكر، عادلت التونسية الكفة بفوزها بالمجموعة الثانية مستفيدة من انخفاض المستوى البدني لمنافستها التشيكية.

ولكن في المجموعة الثالثة الحاسمة، ارتكبت جابر الكثير من الأخطاء (30 في الإجمال) لتتأخر سريعاً صفر-5 أمام المصنفة ثانية عالمياً سابقاً، ورغم إنقاذها كرتين لحسم اللقاء ضدها، إلاّ أنها فشلت في الثالثة لتخسر المجموعة فالمباراة.

وأطاحت الصينية شواي جانغ بالإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية عالميًا بتغلبها عليها 2-6، 6-4، 6-4.

