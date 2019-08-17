دورة سينسيناتي: كوزنتسوفا تحرم بارتي استعادة الصدارة

وكانت بارتي التي خسرت الصدارة الاسبوع الماضي لمصلحة اليابانية ناومي أوساكا، بحاجة لبلوغ النهائي كي تستعيدها، لكن ابنة الرابعة والثلاثين كان لها رأي آخر وأبقى فوزها أوساكا في مركز الصدارة.

وتلتقي حاملة لقب بطولتين في الغراند سلام في النهائي مع الفائزة بين الأميركيتين صوفيا كينين وماديسون كيز.

وكانت بارتي قد قلبت تأخرها بمجموعة في آخر مباراتين، لكن كوزنتسوفا التي عانت من الاصابات في السنوات الاخيرة لم تسمح لها بتكرارها.

قالت بارتي "قاتلت في هذا الأسبوع. لعبت جيداً أحياناً وسيئاً في أحيان أخرى".

تابعت "لكن بلوغي نصف النهائي جيد برغم كل شيء. تعلمت الكثير هذا الأسبوع، ولا يوجد سوى الإيجابيات قبل الذهاب إلى نيويورك (فلاشينغ ميدوز)".

بدورها، قالت كوزنتسوفا المصنفة 153 عالمياً والتي واجهت صعوبات للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة "من الرائع اللعب هنا مجدداً على الملعب الرئيس بعد اصابات السنوات الأخيرة".

تابعت المتوجة في رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز سابقاً "يجب أن أقر أني استمتعت بوقتي في بيتي في موسكو، النوم على سريري. كنت سعيدة للتوقف لفترة. عدت الآن ولا أشعر بالضغوط. لم أشعر اني قادرة بالعودة الى هذا المستوى بسرعة. ها أنا ألعب جيداً مجدداً".

ولدى الرجال في البطولة المدرجة ضمن دورات الماسترز الف نقطة، بلغ البلجيكي دافيد غوفان الذي بلغ نصف نهائي نسخة 2018، المباراة النهائية على حساب الفرنسي المخضرم ريشار غاسكيه 6-3 و6-4.

وخاض غاسكيه (33 عاماً) أول نصف نهائي في بطولات الماسترز منذ 2013.

ويلتقي وصيف بطولة الماسترز الختامية في 2017 الفائز بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالمياً والمتوج بلقب ويمبلدون بعد ماراثون رائع مع الأسطورة السويسري روجيه فيدرر، والروسي دانييل ميدفيديف.

وسيطر غوفان على غاسكيه بعد يوم من تأهله اثر انسحاب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا. قال "كنت ضائعاً تاماً أمس. كنت استعد لخوض مباراة، وفي النهاية خضعت للتمارين".