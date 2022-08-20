دورة سينسيناتي: كفيتوفا تقصي كيز وتبلغ النهائي



وتأمل التشيكية البالغة 32 عاماً والمصنفة 28 عالمياً أن تحرز لقبها التاسع في إحدى دورات الألف، والـ 30 في مسيرتها حيث تخوض النهائي مع الفائزة من مباراة البيلاروسية أرينا سابالينكا والفرنسية كارولين غارسيا.

قالت كفيتوفا "لقد كانت مباراة رائعة، كنت أتوقع أن تكون صعبة، ولكن ليس بهذه الصعوبة".

وتابعت "واصلت التقدم وحاولت كسر إرسال منافستي (بعد خسارة المجموعة الأولى). لعبت بهدوء أكبر وانتظرت فرصي التي تحققت".

وأردفت "أنا سعيدة لأنني نجحت بطريقة ما... المهم هو أن أكون في نهائي آخر. لهذا السبب ألعب التنس، للمنافسة على الألقاب. لقد تأثرت في النهاية، كانت المباراة صعبة للغاية من الناحية الذهنية".

