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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس

دورة سينسيناتي: كفيتوفا تقصي كيز وتبلغ النهائي

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قلبت التشيكية بترا كفيتوفا السبت تأخرها بمجموعة أمام الأميركية ماديسون كيز وحققت فوزاً مستحقاً 6-7 (6-8) و6-4 و6-3، وبلغت نهائي دورة سينسيناتي في كرة المضرب لأول مرة في مسيرتها.

AFP


وتأمل التشيكية البالغة 32 عاماً والمصنفة 28 عالمياً أن تحرز لقبها التاسع في إحدى دورات الألف، والـ 30 في مسيرتها حيث تخوض النهائي مع الفائزة من مباراة البيلاروسية أرينا سابالينكا والفرنسية كارولين غارسيا.

قالت كفيتوفا "لقد كانت مباراة رائعة، كنت أتوقع أن تكون صعبة، ولكن ليس بهذه الصعوبة".

وتابعت "واصلت التقدم وحاولت كسر إرسال منافستي (بعد خسارة المجموعة الأولى). لعبت بهدوء أكبر وانتظرت فرصي التي تحققت".

وأردفت "أنا سعيدة لأنني نجحت بطريقة ما... المهم هو أن أكون في نهائي آخر. لهذا السبب ألعب التنس، للمنافسة على الألقاب. لقد تأثرت في النهاية، كانت المباراة صعبة للغاية من الناحية الذهنية".
 

ماديسون كيز دورة سينسيناتي بترا كفيتوفا
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