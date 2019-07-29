دورة سينسيناتي: دعوة لشارابوفا وفينوس وليامس



وتنطلق الدورة على الملاعب الصلبة بدءاً من 12 آب/أغسطس وتعد من المواعيد التحضيرية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم، والمقرر انطلاقها أواخر الشهر المقبل أيضاً.

وقال مدير دورة سينسيناتي أندري سيلفا "ماريا وفينوس هما من أعظم بطلات كرة المضرب على مر التاريخ (...) نتطلع قدماً لانضمامها إلى لاعبات من الطراز العالمي في دورتنا".

وجمعت الروسية (32 عاماً) ستة ألقاب في البطولات الكبرى ولقب دورة سينسيناتي الأميركية في 2011 إضافة لمجموعة من الألقاب في البطولات المختلفة.

أما وليامس (39 عاماً) فتوجت بسبعة ألقاب في بطولات الغراند سلام وهي ستشارك في دورة سينسيناتي على أمل تحقيق نتيجة أفضل من نصف النهائي الذي وصلت إليه في 2012.

