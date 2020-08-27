دورة سينسيناتي: دجوكوفيتش يتأهل إلى نصف النهائي

وقال دجوكوفيتش "كانت مباراة جيدة جدا. لقد لعبت بقتالية كلما سنحت لي الفرصة وتمكنت من توجيه ضرباتي".

وأكد دجوكوفيتش شفاءه من آلام في الرقبة شعر بها خلال تدريباته الأولى في نيويورك، وقال "لم تعد مشكلة. لست في مستواي بنسبة 100%، لكنني أقترب. يمكنني إرسال الكرة بشكل طبيعي، لذلك كل شيء على ما يرام في الوقت الحالي".

مدفيديف يفقد اللقب

ويلتقي دجوكوفيتش في دور الأربعة مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الذي جرّد الروسي دانييل مدفيديف من لقبه بالفوز عليه 1-6 و6-4 و6-3.

ويتفوّق دجوكوفيتش الذي بلغ نصف نهائي سينسيناتي للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية، على روبرتو في المواجهات المباشرة بثمانية انتصارات مقابل ثلاثة للإسباني، إلا أن الأخير فاز باثنين من آخر ثلاث مباريات جمعتهما.

وبعد أن قدم مدفيديف الخامس عالميا انطلاقة هائلة كاسرا إرسال منافسه مرتين في المجموعة الأولى ليحسمها لصالحه بسهولة 6-1، عاد الإسباني بقوة إلى أجواء المنافسة.

وأنقذ أغوت المصنف 12 عالميا 15 نقطة من أصل 20 لكسر إرساله وفاز بنسبة 71 في المئة على إرساله الثاني، ليبلغ نصف نهائي سينسيناتي للمرة الأولى في مسيرته بعد ساعتين و13 دقيقة.

وقال الإسباني (32 عاما) "لقد كانت عودة رائعة. غيرت إيقاعي مع الكرة. حاولت القيام بأشياء مختلفة مع ضربة الـسلايس ونفذت ضربات على الطائر جيدة".

وتابع "تحتم عليّ أن أصارع من أجل البقاء في المنافسة في المجموعة الثانية. كانت مباراة صعبا حقا، أنا سعيد بالفوز".

وهو ثاني فوز لباوتيتسا أغوت على مدفيديف في ثاني لقاء يجمعها، بعد أن سبق وتفوق عليه في نهائي دورة شيناي الهندية عام 2017.

واستغل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس عالمياً انسحاب منافسه الأميركي ريلي أوبيلكا ليبلغ نصف النهائي دون أن يلعب، وسيلتقي مع الكندي ميلوش راونيتش الفائز على الصربي الآخر فيليب كرايينوفيتش 4-6 و7-6 (7-2) و7-5.

من جهة أخرى، تسبب إطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل أسود غير مسلح في دفع اليابانية ناومي أوساكا المصنفة عاشرة عالميا إلى الانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة سينسيناتي الأميركية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات البريمير الإلزامية للسيدات والماسترز (ألف نقطة) لدى الرجال، وتأجيل المنافسات ليوم واحد حتى الجمعة.

وكانت المنافسات تجري بشكل طبيعي مع بلوغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي، وحذت حذوه أوساكا للمرة الأولى في مسيرتها في سينسيناتي، لكنها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعد إنجازها بإعلان انسحابها احتجاجا على إطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل أسود غير مسلح يدعى جايكوب بلايك.

وبعدها بساعات قليلة قرر الاتحاد الأميركي لكرة المضرب تأجيل المنافسات ليوم واحد، وقال في بيان له "بصفته رياضة، يتخذ عالم كرة المضرب موقفا جماعيا ضد عدم المساواة العرقية والظلم الاجتماعي الذي ظهر مرة أخرى في الواجهة في الولايات المتحدة. قرر الاتحاد الأميركي لكرة المضرب ورابطتي المحترفين والمحترفات مقاطعة اللعب يوم الخميس. وستستأنف المنافسات يوم الجمعة".

وجاء انسحاب أوساكا بعد ساعات من من مقاطعة لاعبي ميلووكي باكس مباراتهم ضد أورلاندو ماجيك في الدور الأول من بلاي أوف دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين ما دفع الرابطة إلى تأجيل المباريات الثلاث التي كانت مقررة مساء الأربعاء وهي فضلا عن ميلووكي وأورلاندو، هيوستن روكتس مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، ولوس أنجليس ليكرز مع بورتلاند ترايل بلايزرز بعدما قرر لاعبو هذه الأندية المقاطعة أيضا.

وحذت منافسات البيسبول حذو كرة السلة وكرة المضرب، فيما تم تأجيل جميع المباريات المقررة في دوري المحترفين في كرة القدم باستثناء واحدة.

وظهر بلايك في مقطع فيديو فيما كان شرطي من كينوشا في ويسكنسن يطلق النار على ظهره ما يصل إلى سبع مرات بينما كان يحاول الصعود إلى سيارته حيث كان أطفاله الثلاثة موجودين الأحد.

وقد أثار أحدث حادث إطلاق الشرطة النار على أميركي من أصل إفريقي غضبا واحتجاجات في مدن أميركية، بما فيها نيويورك ومينيابوليس.

وتظاهرت غالبية المحتجين بشكل سلمي، إلا أن بعضهم أحرقوا سيارات ومباني ليلتي الأحد والاثنين في كينوشا.

وخضع الضحية لعملية جراحية طارئة وأدخل المستشفى في وحدة العناية المركزة في مدينة ميلووكي.

ووقع إطلاق النار الأحد في بلدة كينوشا على بعد أربعين كيلومترا من ميلووكي جنوبا. ويُظهر مقطع فيديو التقط بواسطة هاتف خلوي وانتشر على نطاق واسع بلايك يتبعه شرطيان وقد شهرا سلاحهما، وهو يدور حول سيارة.

ثم يمسكه شرطي بطرف قميصه وهو يفتح الباب ويحاول الجلوس في مقعد السائق. ثم يطلق الشرطي النار ويصاب بلايك سبع مرات في ظهره.





