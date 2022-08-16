دورة سينسيناتي: خروج مبكر آخر لأوساكا

ومنذ وصولها إلى نهائي دورة ميامي الألف وخسارتها أمام المصنفة الأولى حالياً البولندية إيغا شفيونتيك، عجزت أوساكا عن الذهاب بعيداً في أي من مشاركاتها الأربع التالية.

وقبل وصولها إلى الدورة التي حلت وصيفة لها عام 2020، خرجت أوساكا من الدور الثاني لدورة مدريد الألف، الدور الأول لبطولة رولان غاروس، ثمن نهائي دورة سان خوسيه والدور الأول لدورة تورونتو الألف حين انسحبت أمام الأستونية كايا كانيبي بعدما خسرت المجموعة الأولى 6-7 (4-7) وتخلفت في الثانية صفر-3.

واحتاجت جانغ شواي إلى ساعة و15 دقيقة لكي تحقق فوزها الأول في هذه الدورة منذ عام 2014 وتلحق بمنافستها اليابانية، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، هزيمتها الثامنة في 21 مباراة خاضتها هذا العام، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى التي أحرزت أوساكا لقبها مرتين عامي 2018 و2020 قبل أن تتأثر بعدها بالمشاكل النفسية التي أبعدتها عن الملاعب لفترة.

وبلغت الدور الثاني البلجيكية إيليز مرتنز بفوزها السهل على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-1 و6-1، لتواجه المخضرمة الأميركية فينوس وليامس أو التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 14 في الدورة التي أحرزت لقبها العام الماضي الأسترالية المعتزلة حالياً آشلي بارتي.

