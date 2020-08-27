دورة سينسيناتي: انسحاب أوساكا من نصف النهائي وتأجيل المنافسات !



تسبب إطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل أسود غير مسلح في دفع اليابانية ناومي أوساكا المصنفة عاشرة عالميا إلى الانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة سينسيناتي الأميركية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات البريمير الإلزامية للسيدات والماسترز (ألف نقطة) لدى الرجال، وتأجيل المنافسات ليوم واحد حتى الجمعة.

وكانت المنافسات تجري بشكل طبيعي مع بلوغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي، وحذت حذوه أوساكا للمرة الأولى في مسيرتها في سينسيناتي، لكنها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعد إنجازها بإعلان انسحابها احتجاجا على إطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل أسود غير مسلح يدعى جايكوب بلايك.

وبعدها بساعات قليلة قرر الاتحاد الأميركي لكرة المضرب تأجيل المنافسات ليوم واحد، وقال في بيان له "بصفته رياضة، يتخذ عالم كرة المضرب موقفا جماعيا ضد عدم المساواة العرقية والظلم الاجتماعي الذي ظهر مرة أخرى في الواجهة في الولايات المتحدة. قرر الاتحاد الأميركي لكرة المضرب ورابطتي المحترفين والمحترفات مقاطعة اللعب يوم الخميس. وستستأنف المنافسات يوم الجمعة".

من جهتها، كتبت أوساكا المصنفة رابعة (في البطولة) في بيان على حسابها في تويتر "بصفتي امرأة سوداء، أشعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج إلى اهتمام فوري، بدلاً من مشاهدتي وأنا ألعب كرة المضرب".

"خطوة في الاتجاه الصحيح"

وأضافت أوساكا المولودة من أم يابانية وأب من هايتي "لا أتوقع حدوث أي شيء جذري إذا لم ألعب، ولكن إذا تمكنت من إجراء مناقشة في رياضة أغلب ممارسيها من البيض، فأنا أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقلبت أوساكا، المتوجة ببطولة فلاشينغ ميدوز عام 2018 وبطولة أستراليا المفتوحة عام 2019، تخلفها أمام الإستونية أنيت كونتافيت الثانية عشرة لتفوز 4-6 و6-2 و7-5 وتبلغ نصف النهائي للمرة الأولى في سينسيناتي التي تقام على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك بسبب وباء كوفيد 19، وكان مقررا أن تلتقي الخميس مع البلجيكية إليز مرتنز الرابعة عشرة والتي تغلبت على الأميركية جيسيكا بيغولا 6-1 و6-3.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين البريطانية جوانا كونتا الثامنة والفائزة على اليونانية ماريا ساكاري الثالثة عشرة 6-4 و6-3، والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا التي أنهت مغامرة التونسية أنس جابر بالفوز عليها 7-6 (11-9) و6-2.

