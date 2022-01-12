English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
تنس

دورة سيدني: التونسية جابر إلى ربع النهائي

من قبل

واصلت التونسية أنس جابر نتائجها الإيجابية استعدادا لمشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي تنطلق في 17 الحالي، بفوزها اللافت على التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين 6-4 و6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة سيدني الأربعاء.

AFP

وكانت جابر تألقت بشكل لافت العام الماضي، حيث حققت باكورة ألقابها في مسيرتها وباتت أول لاعبة عربية تدخل نادي اللاعبات العشر الأوليات.

ونجحت جابر التي أصيبت بكوفيد-19 أواخر العام الماضي في قلب تخلفها في المجموعتين لتخرج فائزة على التشيكية المخضرمة، محققة أول انتصار على منافستها في أربع مباريات جمعت بينهما.

وتلتقي جابر المصنفة سابعة في دورة سيدني في ربع النهائي مع الإستونية أنيت كونتافيت الفائزة على الرومانية إيلينا غابريالا روسه الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-1.

في المقابل، تغلبت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة ثالثة عالميا على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-1 و7-6 (7-4)، وستلتقي في الدور المقبل مع الروسية الأخرى داريا كاساتكينا التي حققت المفاجأة بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنس 6-3 و6-4.

وبلغت الفرنسية كارولين غارسيا ربع النهائي أيضا بعد انسحاب منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.
                  

بطولة أستراليا المفتوحة بترا كفيتوفا أنس جابر دورة سيدني
السابق اشتباكات بين أنصار دجوكوفيتش و
اقرأ
اشتباكات بين أنصار دجوكوفيتش والشرطة
التالي

آخر الأحداث

>