دورة سان خوسيه: خروج جابر من ربع النهائي وبادوسا تقصي غوف



وهذا الفوز الثالث من ثلاث مباريات، وبست مجوعات نظيفة، للروسية على جابر وصيفة بطولة ويمبلدون الأخيرة في إنجاز تاريخي للاعبين العرب.

وتلتقي كودرميتوفا في نصف النهائي الأميركية شيلبي رودجرز الفائزة على مواطنتها أماندا أنيسيموفا 6-4 و6-4.

وتأهلت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة رابعة عالمياً، على حساب الأميركية الشابة كوكو غوف 7-6 (7-4) و6-2.

وقلبت بادوسا، الباحثة عن لقبها الثاني هذه السنة بعد سيدني في كانون الثاني/يناير، تأخرها مرتين بكسر للإرسال في المجموعة الأولى وحسمتها بشوط كسر التعادل (تاي بريك).

ورغم تقدّم غوف 5-3 في المجموعة الأولى، إلا أن قوة شكيمة الإسبانية قلبت الامور في مصلحتها.

قالت بادوسا (24 عاماً) التي بلغت نصف النهائي الرابع لها في 2022: "ليس سهلاً أبداً أن تبدأ بمواجهة لاعب شرسة تملك إرسالاً قوياً. أعتقد أني تأقلمت جيداً في نهاية المجموعة الأولى، وخضت شوط تاي بريك مميزاً، لذا أنا سعيدة".



وضربت بادوسا موعداً في نصف النهائي مع الروسية داريا كاساتكينا الفائزة على البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة عالمياً 4-6 و7-5 و6-صفر.