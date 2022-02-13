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دورة سان بطرسبورغ: الإستونية كونتافيت تحرز لقبها السادس

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توجت الإستونية أنيت كونتافيت، المصنفة تاسعة عالميًا، بطلة لدورة سان بطرسبورغ الروسية بفوزها الرائع على اليونانية ماريا ساكاري السابعة بنتيجة 5-7 و7-6 (7-4) و7-5 في مباراة ماراثونية استمرت قرابة ثلاث ساعات الأحد.

Reuters

وباتت كونتافيت سادس لاعبة تفوز بـ20 مباراة تواليًا داخل الملاعب المغلقة منذ عام 1990.

واللقب هو السادس لكونتافيت (26 عامًا) في مسيرتها، علمًا بأن الخمسة الأخيرة جاءت في الأشهر السبعة الماضية. 

وخلال سيطرتها على المباريات المقامة داخل قاعة، توجت الإستونية بطلة في دورات أوسترافا التشيكية، موسكو الروسية وكلوج الرومانية أيضًا، ما سمح لها بدخول نادي اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها. وكانت بلغت نهائي الدورة الختامية "WTA" الموسم الماضي قبل أن تخسر ضد الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

وتقدمت ساكاري 5-2 في المجموعة الثالثة الحاسمة لكن الإستونية فازت بالأشواط الخمسة التالية لتحسم النتيجة في صالحها.

ويبدو أن التعب أدرك ساكاري بعد أن خاضت قرابة ثلاث ساعات أيضًا في الدور نصف النهائي ليبقى في رصيدها لقب واحد في مسيرتها.

دورة سان بطرسبورغ أنيت كونتافيت
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