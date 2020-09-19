دورة روما: هاليب إلى نصف النهائي بانسحاب بوتينتسيفا

سيطرت الرومانية على اللقاء وحسمت المجموعة الأولى لصالحها 6-2 وتقدمت بالثانية 2-0 في 45 دقيقة، حين أشارت بوتينتسيفا (المصنفة 30) التي وصلت الى ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في نسختها الاخيرة إلى رغبتها بالانسحاب بسبب اصابة في أسفل الظهر.

وهو الفوز الـ 12 لهاليب توالياً في سلسلة بدأتها، قبل قرار تجميد المنافسات من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بلقب في دورة دبي في شباط/فبراير الماضي وأكملتها بعد استئناف البطولات بلقب في دورة براغ التشيكية في آب/أغسطس الماضي، إلى فوزها بثلاث مباريات في روما هذا الاسبوع.

ووصلت هاليب التي تطمح إلى فك النحس الذي يلازمها في دورة روما حيث خسرت نهائي 2017 و2018 (كلاهما امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا) الى المربع الذهبي للمرة الخامسة على الارض الإيطالية.

واختارت هاليب عدم المشاركة في الدورات المقامة على ملاعب صلبة وبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية من أجل التحضير لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الاسبوع المقبل.

وضربت هيليب في نصف النهائي الاحد، موعدا مع الفائزة من مباراة البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا (14 عالميا) وصيفة فلاشينغ ميدوز الاسبوع الفائت والاسبانية غاربيني موغوروسا (17).



