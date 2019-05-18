دورة روما: نادال يثأر من تسيتسيباس ويبلغ النهائي

ثأر الاسباني المخضرم رافايل نادال حامل اللقب لخسارته امام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نصف نهائي دورة مدريد الاسبوع الماضي، عندما تغلب عليه 6-3 و6-4 ليبلغ نهائي دورة روما السبت.

وحسم نادال المتوج باللقب ثماني مرات في روما، المباراة في ساعة و42 دقيقة في مجمع "فورو ايتاليكو" وسيواجه في مباراة القمة الفائز من الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول او الارجنتيني دييغو شفارتسمان اللذين يلتقيان مساء.

وكان نادال يخوض رابع نصف نهائي له تواليا على الملاعب الترابية هذا الموسم من دون ان ينجح في تخطي هذا الدور في محاولاته الثلاث السابق.

يذكر ان نادال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس والتي تنطلق في 27 الحالي علما بانه يحمل الرقم القياسي من الالقاب فيها (11 لقبا).