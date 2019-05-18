دورة روما: كونتا إلى المباراة النهائية

بلغت البريطانية جوهانا كونتا المباراة النهائية لدورة روما الدولية في كرة المضرب، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز للرجال وثانية دورات البريميير الخمس عند السيدات، بفوزها على الهولندية كيكي برتنز المصنفة سادسة 5-7 و7-5 و6-2 في نصف النهائي السبت.

واحتاجت كونتا إلى ساعتين و49 دقيقة لتحقيق فوزها الثاني على برتنز في 4 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن وثأرت لخسارتها أمام الهولندية في دور الـ32 لدورة إنديان ويلز الشهر الماضي.

وحرمت كونتا منافستها برتنز التي استفادت من انسحاب اليابانية ناومي اوساكا المصنفة اولى عالميا من ربع النهائي بسبب الاصابة في ابهام يدها اليمنى، من بلوغ النهائي الثاني على التوالي بعد تتويجها بلقب دورة مدريد السبت الماضي.

وتلتقي كونتا في النهائي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا الرابعة أو اليونانية ماريا ساكاري الصاعدة من التصفيات والتي كانت تغلبت على البريطانية في المباراة النهائية لدورة الرباط المغربية مطلع الشهر الحالي.