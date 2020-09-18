دورة روما: بليشكوفا تواصل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح



وكانت بليشكوفا توجت بلقب نسخة العام الماضي بتغلبها على البريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-4.

وتلتقي بليشكوفا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز مرتنز الحادية عشرة والتي تغلبت على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-4 و6-4.

وحذت حذوها الرومانية سيمونا هاليب الأولى بفوزها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 7-5 و6-4.

وتلتقي هاليب في ربع النهائي مع الكازاخية يوليا بوتينتسيفا الفائزة على مواطنتها إيلينا ريباكينا العاشرة 4-6 و7-6 (7-3) و6-2.

ولدى الرجال، بلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني الرابع الدور ذاته بفوزه على مواطنه ستيفانو ترافاغليا المشارك ببطاقة دعوة 7-6 (7-5) و7-6 (7-1).

ويلتقي بيريتيني في ربع النهائي مع النرويجي كاسبر رود الذي تابع مفاجآته بتغلبه على الكرواتي مارين سيليتش 6-2 و7-6 (8-6).

وكان رود أطاح بالروسي كارن خاتشانوف الحادي عشر من الدور الاول.

كما تأهل البلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر بتغلبه على الإيطالي يانيك سينر المشارك ببطاقة دعوة 4-6 و6-4 و6-4، ليضرب موعدا مع الكندي دينيس شابوفالوف الثاني عشر والفائز على الفرنسي أوغو أومبير 6-7 (5-7) و6-1 و6-4.



