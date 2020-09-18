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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

دورة روما: بليشكوفا تواصل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح

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واصلت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية بنجاح حملة الدفاع عن لقبها بطلة لدورة روما الدولية في كرة المضرب ببلوغها الدور ربع النهائي إثر فوزها على الروسية آنا بلينكوفا الصاعدة من التصفيات 6-4 و6-3 الجمعة.

AFP


وكانت بليشكوفا توجت بلقب نسخة العام الماضي بتغلبها على البريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-4.

وتلتقي بليشكوفا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز مرتنز الحادية عشرة والتي تغلبت على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-4 و6-4.

وحذت حذوها الرومانية سيمونا هاليب الأولى بفوزها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 7-5 و6-4.

وتلتقي هاليب في ربع النهائي مع الكازاخية يوليا بوتينتسيفا الفائزة على مواطنتها إيلينا ريباكينا العاشرة 4-6 و7-6 (7-3) و6-2.

ولدى الرجال، بلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني الرابع الدور ذاته بفوزه على مواطنه ستيفانو ترافاغليا المشارك ببطاقة دعوة 7-6 (7-5) و7-6 (7-1).

ويلتقي بيريتيني في ربع النهائي مع النرويجي كاسبر رود الذي تابع مفاجآته بتغلبه على الكرواتي مارين سيليتش 6-2 و7-6 (8-6).

وكان رود أطاح بالروسي كارن خاتشانوف الحادي عشر من الدور الاول.

كما تأهل البلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر بتغلبه على الإيطالي يانيك سينر المشارك ببطاقة دعوة 4-6 و6-4 و6-4، ليضرب موعدا مع الكندي دينيس شابوفالوف الثاني عشر والفائز على الفرنسي أوغو أومبير 6-7 (5-7) و6-1 و6-4.        
                  
 

كارولينا بليشكوفا دورة روما للتنس تنس
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