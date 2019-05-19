دورة روما: بليسكوفا تتوج باللقب على حساب كونتا

توجت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة رابعة بلقب دورة روما الدولية في كرة المضرب، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز للرجال وثانية دورات البريميير الخمس عند السيدات، بفوزها على البريطانية جوهانا كونتا (42 عالميا) بنتيجة 6-3 و6-4 الأحد.

وهو اللقب الثالث عشر في مسيرة بليسكوفا والاخير على ملاعب ترابية قبل انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى التي تنطلق في 26 أيار/مايو الحالي، وشهدت وصولها الى الدور نصف النهائي عام 2017.

وباتت بليسكوفا أول تشيكية تحرز لقب دورة روما بعد مواطنتها ريجينا مارسيكوفا التي توجت به عام 1978.

وفازت بليسكوفا، المصنفة اولى عالميا سابقا عام 2017، في روما بأهم لقب في مسيرتها بعد دورة سينسيناتي الاميركية عام 2016.

وفي مباراة لم ترتقِ الى مستوى يليق بمصنفتين سابقتين ضمن الخمس الاوليات، لم تواجه بليسكوفا أي منافسة تذكر واحتاجت الى 85 دقيقة فقط للتغلب على كونتا.

واكتفت اللاعبة التشيكية، المصنفة سابعة عالميا، بكسر ارسال كونتا مرة في كل مجموعة وظهرت بصورة أكثر هجومية ومع اداء اكثر استقرارا، فانهت الاولى لصالحها في 36 دقيقة، والمجموعة الثانية والمباراة بعدما كسرت ارسال البريطانية في الشوط السابع.

وحققت بليسكوفا فوزها السادس مقابل خسارة واحدة أمام كونتا كانت في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

