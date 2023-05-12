دورة روما: بداية موفّقة لدجوكوفيتش

وتغلب دجوكوفيتش، المتوج في روما ست مرات، على الأرجنتيني توماس إتشيفيري 7-6 (7-5)، 6-2 في ساعة و51 دقيقة.

قال بعد المباراة "قلت من قبل إن هذه الأرضية تتطلب وقتًا أطول بالنسبة لي أكثر مما يتطلبه لاعبون آخرون للوصول إلى مستوى جيد والتحرك جيدًا وضرب الكرة جيدًا. لطالما كانت روما دورة أحتاجها لرولان غاروس".

وتابع "هذه الدورة المفضلة لي على الأراضي الترابية، هناك أجواء رائعة على الملعب الرئيسي والمستوى الثابت الذي قدمته على مدى السنوات الماضية يمنحني الكثير من الايمان".

ويلاقي الصربي البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-4، 7-6 (7-3).

كما بلغ الإيطالي يانيك سينر الدور الثالث بفوزه السهل على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-1 و6-4.

وتأهل الدنماركي هولغر رونه على حساب الفرنسي أرتور فيس 6-3، 6-3، ولحق به النرويجي كاسبر رود بفوزه على الفرنسي أرتور ريندركنيخ 6-4، 6-0.

وفاز البريطاني كاميرون نوري على الفرنسي الصاعد من التصفيات ألكسندر مولر 6-2 و6-3 ليلعب مع المجري مارتون فوشوفيتش الفائز على الأسترالي أليكس دي مينور 6-3، 6-4.



