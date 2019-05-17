انسحب السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا قبيل خوض الدور ربع النهائي من دورة روما لكرة المضرب خامسة دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال بداعي الاصابة، فيما تأهل الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا الى نصف النهائي.

ويعاني فيدرر من اصابة في ساقه اليمنى واوساكا من اصابة في يدها اليمنى.

ونقلت رابطة اللاعبين المحترفين عن فيدرر قوله "لست جاهزا مئة في المئة على الصعيد البدني، وبعد مشاورات مع فريقي، قررنا بأني لن ألعب".

وتابع "انا اسف لعدم تمكني من اللعب اليوم. لطالما كانت روما من المدن المفضلة لديّ وامل بالعودة العام المقبل".

وكان فيدرر قرر المشاركة في دورة روما في وقت متأخر من الاسبوع الماضي بعد ان غاب عنها منذ عام 2016.

وخاض فيدرر مباراتين في يوم واحد في العاصمة الايطالية فتغلب على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و6-3 ثم لعب مباراة ماراتونية ضد الكرواتي بورنا تشوريتش استمرت اكثر من ساعتين ونصف وفاز بصعوبة 2-6 و6-4 و7-6 (9-7).

وبانسحاب فيدرر، تأهل منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مباشرة الى نصف النهائي حيث سيلتقي مع الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا والذي تغلب على مواطنه فرناندو فرداسكو 6-4 و6-صفر.

وخسر نادال إرساله الأول في المجموعة الأولى وتخلف صفر-2، وكاد يخسر الثاني لكنه تفادى ذلك مقلصا الفارق ثم كسر بدوره إرسال خصمه مرتين في الشوطين السادس (مدركا التعادل 3-3) والعاشر وانهاها في ساعة و38 دقيقة.

وفي الثانية، لم يمنح نادال، حامل اللقب، مواطنه الوقت لالتقاط أنفاسه وانهاها بيضاء بعدما كسر إرساله ثلاث مرات.

وحقق نادال الفوز الـ 17 على فرداسكو مقابل ثلاث هزائم آخرها في الدور الأول من بطولة استراليا المفتوحة 2016 بخمس مجموعات وشوطين فاصلين.

وفاز الأرجنتيني دييغو شفارتسمان (26 عاما ومصنف 24) على الياباني كي نيشيكوري السادس عالميا 6-4 و6-2، وبلغ نصف النهائي ليواجه المصنف أول في العالم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أو الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السابع.