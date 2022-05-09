دورة روما: أوساكا تعلن انسحابها

وقالت أوساكا في بيان رسمي "للأسف، يتعيّن علي الانسحاب من دورة روما لأن الاصابة التي عانيت منها في دورة مدريد الاسبوع الماضي لم اتعاف منها تماما".

وأضافت "انها اصابة في وتر اخيل وبالتالي علي ان اكون حذرة لا سيما قبل رولان غاروس".

وخسرت أوساكا في الدور الثاني من دورة مدريد أمام الاسبانية سارا سوريبيس 3-6 و1-6 في الدور الاول.

في المقابل، حقق السويسري المخضرم ستان فافرينكا أول فوز له على الملاعب منذ أكثر من عام إثر تغلبه على الأميركي رايلي اوبيلكا 3-6 و7-5 و6-2، في دورة روما، إحدى دورات الماسترز ألف نقطة.

وكان فافرينكا خرج في الدور الأول من دورتي ماربيا الإسبانية ومونتي كارلو وهما الوحيدتان اللتان شارك فيهما منذ مطلع العام الحالي.

وكان فافرينكا الفائز بثلاثة ألقاب كبيرة في الغراند سلام (أستراليا ورولان غاروس عام 2014 وفلاشينغ ميدوز عام 2016) وضع حداً لمشاركاته في آذار/مارس عام 2021، بعد خروجه من الدور الأول لدورة الدوحة بسبب إصابة في ساقه اليسرى أبعدته عن الملاعب نحو عام.

ويعود الفوز الأخير لفافرينكا إلى الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة في شباط/فبراير عام 2021.



