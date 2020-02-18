دورة دبي: سفيتولينا تودّع من الدور الأول

واحتاجت الأميركية المصنفة 52 عالمياً إلى ساعة للفوز على منافستها المصنفة سادسة عالمياً، والتي بلغت الدور نصف النهائي لبطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية العام الماضي.

لكن خسارة اليوم تضاف إلى بداية موسم مخيبة للأوكرانية، بعد خروجها من الدور ربع النهائي لدورة هوا هين التايلاندية، ومن الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي أقيمت الشهر الماضي في مدينة ملبورن.

وتلعب برايدي الأربعاء في الدور الثاني مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17، في يوم يشهد أيضاً خوض التونسية أنس جابر مواجهة قوية مع المصنفة ثانية عالمياً وأولى في دبي الرومانية سيمونا هاليب.

كما تقابل غداً التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية، الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الفائزة على البلغارية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6-4 و6-3.

وأعفيت هاليب وبليشكوفا من خوض غمار الدور الأول.

وفي أبرز مباريات الثلاثاء، فازت التشيكية كاتيرينا سينياكوفا على مواطنتها كارولينا موتشوفا 6-4 و4-6 و6-صفر.