دورة دبي: دجوكوفيتش يعبر بصعوبة إلى الدور الثاني

وغاب دجوكوفيتش عن ملاعب الكرة الصفراء منذ فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، قبل شهر من أجل التعافي من إصابة في فخذه الأيسر.

وبدا الصربي بحالة جيدة أمام منافسه التشيكي القادم من التصفيات، فكسر إرساله مرتين مقابل خسارة إرساله مرة في المجموعة الأولى التي حسمها ديوكوفيتش بـ 37 دقيقة.

وفي وقت هبط مستوى دجوكوفيتش وخسر إرساله الأول في المجموعة الثانية، عاد ماشاك إلى أجواء اللقاء وتحرر من قيوده وظهر أكثر جرأة ليحسم المجموعة لصالحه في 42 دقيقة.

غير أن الكلمة الأخيرة كانت لدجوكوفيتش في المجموعة الثالثة بمواجهة لاعب نجح في توجيه كرات لا تصدق، ليضرب موعداً في الدور التالي مع الهولندي الصلب تالون غريكسبور (39).

وبلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً الدور الثاني بفوزه السهل على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-4 و6-2.

واحتاج مدفيديف الفائز بلقبي روتردام والدوحة الشهر الحالي إلى ساعة و31 دقيقة فقط للتغلب على منافسه "الخاسر المحظوظ" والمصنف 111 عالمياً في الدور الأول.

وبعدما حصل على فرصة لكسر ارسال منافسه في الشوط الأوّل من دون أن يتمكن من الفوز بها، كسر مدفيديف، المصنف أول عالمياً سابقاً، ارسال الإيطالي عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2. ليعود ويتقدم 4-2 ويفوز بالمجموعة الأولى 6-4.

وأعاد مدفيديف الكرّة فكسر ارسال منافسه في وقت باكر مع بداية المجموعة الثانية حين كان التعادل 1-1 سيد الموقف، ليعود ويكرر الامر ذاته ويتقدم 4-2، فارضاً نفسه أمام منافس قاوم حتى الرمق الأخير.

وضرب مدفيديف موعداً في الدور الثاني مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك (46) الذي استفاد من انسحاب البلغاري ألكسندر لازاروف (301) حين كانت النتيجة لصالح الأول 6-1 و1-صفر.

وكان بوبليك وصل إلى الدور نصف النهائي من دورة مرسيليا السبت الماضي.

وبخلاف مدفيديف، عانى الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف رابعاً للتأهل إلى الدور الثاني بفوزه الشاق على الأميركي ماكسيم كريسي 7-6 (7-4) و3-6 و6-3 في وقت سابق.

واحتاج ابن الـ22 عاماً والمصنف تاسعاً عالمياً الى ثلاث ساعات كي يتخلص من عقبة كريسي في مواجهة ثأرية بين اللاعبين، وذلك بعدما انتهى مشوار أوجيه-ألياسيم على يد الأميركي البالغ 25 في الدور الأول لبطولة ويمبلدون الإنكليزية في حزيران/يونيو الماضي.

ويلتقي الكندي، القادم من خروجين على يد مدفيديف في ربع نهائي دورة روتردام ونصف نهائي دورة الدوحة، في الدور المقبل الايطالي لورنتسو سونيغو.

وانتهى مشوار الروسي كارن خاتشانوف المصنف سادساً عند الدور الأول بخسارته أمام الهولندي بوتيك فان زاندشولب 5-7 و2-6، فيما استفاد الكرواتي بورنا تشوريتش الثامن من انسحاب البريطاني دانيال إيفانز والنتيجة 2-2 في المجموعة الأولى.

وتأهل أيضاً الأسترالي كريستوفر أوكونيل والسويدي ميكايل يمر بفوزهما على الفنلندي إميل روسوفووري 7-5 و6-4، والإيطالي فرانتشيسكو باسارو 6-2 و6-3 توالياً.





