دورة دبي - دجوكوفيتش يتجاوز الجزيري بسهولة

واحتاج دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً، إلى ساعة و46 ثانية فقط للتغلب على منافسه المشارك في الدورة الإماراتية ببطاقة دعوة.

وهو الفوز الثاني للصربي في ثاني مواجهة مباشرة ضد التونسي، علماً بأن لقاءهما الأول يعود إلى دور الـ16 في دورة دبي بالذات عام 2016.

وسيكون دجوكوفيتش المتوّج أربع مرات في دبي آخرها عام 2013، والذي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 2016، على موعد في الدور المقبل مع كولشرايبر الذي تخطى اليوم المصري محمد صفوت، بعدما قلب تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز بنتيجة 4-6، 6-4 و6-صفر.

وبلغ الروسي كارن خاتشانوف الدور الثاني بفوزه السهل الإثنين على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين بنتيجة 7-6 (7-2) و6-1.

وتمكّن المصنف سابعاً في الدورة و17 عالمياً، من استعادة إيقاعه مرتين في المجموعة الأولى بعد كسر إرساله من قبل كوكوشكين، قبل أن يفوز في المجموعة الثانية بسهولة تامة.

وقال خاتشانوف "الدور الأول يكون صعباً، ودائماً ما أحاول الاعتياد على ذلك (...) أنا سعيد جداً لتمكني من تحقيق الفوز. علي أن أخوض مباراة أخرى، أحصل على فرصة إضافية للعب بشكل أفضل، والتحسن كما دائماً".

وفي أبرز مباريات الدور الأول أيضاً، التحق بخاتشانوف مواطنه أندري روبليف المصنف سادساً في البطولة، بفوزه على الإيطالي لورنتسو موسيتي 6-4 و6-4، بينما تغلب الفرنسي ريشار غاسكيه على الجنوب إفريقي لويد هاريس بنتيجة 7-6 (7-5) و6-4.