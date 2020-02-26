دورة دبي: دجوكوفيتش وتسيتسيباس إلى ربع النهائي

فاز الأول على الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و6-1، والثاني على الكازخستاني ألكسندر بوبليك 7-6 (7-1) و6-4.

في المباراة الأولى، احتاج دجوكوفيتش إلى 61 دقيقة فقط للتخلص من عقبة كولشرايبر وتحقيق فوزه الخامس عشر على التوالي هذا العام.

وهو الفوز الرابع على التوالي لدجوكوفيتش على الألماني المخضرم (34 عاماً) والثاني عشر في 14 مباراة.

وقال دجوكوفيتش الساعي إلى لقبه الخامس في دبي بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 "احتجت إلى بضعة أشواط للتعود على الظروف الصعبة. كانت الرياح قوية جدا في الملعب، حيث غيّرت اتجاه الكرة طوال الوقت. لم يكن من السهل حقا الاستقرار على إيقاع المباراة".

وأضاف "يتعين عليك مواجهة فيليب على محمل الجد بغض النظر عن ترتيبه (80 في التصنيف العالمي). لديه خبرة هائلة ويحب هذا النوع من التحديات. "كنت أعلم أنني يجب أن أبقى مركزاً حتى النهاية، وألا أسمح له بأن يشعر وكأن لديه فرصة للعودة إلى المباراة وهذا ما حدث".

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور ربع النهائي مع الروسي كارن خاتشانوف السابع والفائز على النمسوي دينيس نوفاك الصاعد من التصفيات 6-3 و6-4.

وفي الثانية، جدد تسيتسيباس فوزه على بوبليك بعدما كان تغلب عليه 7-5 و6-3 السبت في نصف نهائي دورة مرسيليا الفرنسية السبت، في طريقه إلى الاحتفاظ بلقبها الأحد على حساب الكندي فيليكس اأوجيه-ألياسيم.

"ألعب بشكل مريح جداً"

وقال تسيتسيباس الذي لا يزال يعاني من رحلته الطويلة إلى دبي "لا زلت حتى الآن أشعر بالنعاس قليلاً، لأنني أنام متأخراً كل يوم".

وأضاف "من الصعب بالنسبة لي مع فارق التوقيت. من ناحية أخرى، ألعب بشكل مريح جداً. وأشعر أن جسدي مرن. تحركاتي جيدة".

ويلتقي تسيتسيباس في الدور المقبل مع الألماني الآخر يان-لينارد شتروف الفائز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-1 و6-صفر.

وكان تسيتسيباس بلغ نهائي دورة دبي العام الماضي وخسر امام السويسري روجيه فيدرر الذي خضع لعملية جراحية في ظهره وسيغيب عن بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وبلغ الدور ذاته الفرنسي غايل مونفيس الثالث بتغلبه على الياباني ياسوتاكا أوتشيياما 6-1 و6-2، محققاً فوزه الحادي عشر على التوالي وهو رقم قياسي شخصي، والثاني عقب تتويجه بلقبي دورتي مونبلييه الفرنسية وروتردام الهولندية هذا الشهر.

ويلتقي مونفيس الذي يسعى إلى بلوغ نصف النهائي الثالث على التوالي هذا العام، مع مواطنه ريشار غاسكيه الفائز على مواطنهما بونوا بير 6-4 و6-4.

وقال مونفيس "لعبت مباراة رائعة، أشعر بأنني قوي جداً في الوقت الراهن".

وعن مواجهة غاسكيه، قال "نحن صديقان رائعان، لا توجد أسرار بيننا بخصوص أسلوب لعبنا. ستكون مباراة كبيرة ويجب أن أكون جاهزاً".

ويتفوق مونفيس على غاسكيه في 17 مباراة جمعت بينهما حيث فاز عشر مرات مقابل سبع هزائم.

كما تأهل الروسي أندري روبليف السادس بتغلبه على الصربي فيليب كرايينوفيتش 7-6 (7-3) و6-صفر.

وهو الفوز الخامس عشر لروبليف هذا الموسم بينها 11 انتصاراً متتالياً في بداية العام حقق من خلالها لقبي دورتي أديلاييد الأسترالية والدوحة قبل أن يخرج على يد الألماني ألكسندر زفيريف في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، هذا العام.

وقال روبليف "أعتقد أن المجموعة الأولى كانت حاسمة بالنسبة لي. لاحظت بعد المجموعة الأولى أنه كان متعباً جداً"، مضيفاً "منحني ذلك ثقة أكبر، وبالتالي كانت المجموعة الثانية أسهل".

ويلتقي روبليف في ربع النهائي مع البريطاني دانيال إيفانز الفائز على الفرنسي بيار-أوغ إيربير 7-5 و3-6 و7-6 (9-7).

وأنقذ البريطاني ثلاث كرات في المجموعة الثالثة الحاسمة من المباراة التي استغرقت نحو ثلاث ساعات.