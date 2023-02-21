دورة دبي: انطلاقة قوية لسابالينكا وخروج مبكر لغارسيا

وكانت سابالينكا تخوض أول مباراة لها منذ تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، محرزة باكورة ألقابها الكبيرة في بطولات الغراند سلام.

ومنذ مطلع الموسم، يتضمّن سجل سابالينكا 12 انتصاراً من دون أي خسارة، فباتت ثاني لاعبة فقط تفوز بهذا العدد من المباريات في مطلع السنة في آخر ثمانية مواسم، بعد اليابانية ناومي أوساكا التي حققت هذا الإنجاز عام 2021.

وتلتقي سابالينكا في الدور التالي مع اللاتفية يلينا أوستابنكو حاملة اللقب العام الماضي، بعد فوزها على التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-2 و6-صفر.

كما تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة بفوزها على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-2 و5-7 و6-1.

وخرجت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة خامسة عالمياً مبكرا من الدور الثاني، بخسارتها امام الأميركية ماديسون كيز 5-7 و4-6.\

والخسارة هي الرابعة توالياً أيضاً لغارسيا في مواجهة منافستها الأميركية وصيفة فلاشينغ ميدوز عام 2017، علماً بأن الفرنسية حققت فوزاً واحداً على كيز في أول لقاء جمع بينهما في مسابقة كأس الاتحاد قبل نحو 9 سنوات.

وكانت غارسيا (29 عاماً) خرجت من الدور الأول لدورة دبي العام الماضي أيضاً.

وتلتقي كيز في الدور التالي مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة بصعوبة بالغة على الأميركية أماندا آنيسيموفا 4-6 و6-4 و7-6 (7-5).

وودّعت اليونانية ماريا ساكّاري المصنفة سادسة في البطولة أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا 1-6 و2-6، فيما تأهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا على حساب الروسية داريا كاساتكينا السابعة 6-4 و4-6 و7-5.

