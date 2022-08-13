دورة تورونتو: هاليب إلى نصف النهائي وحداد مايا تتابع انتصاراتها

وضربت الرومانية، البالغة 30 عاماً والمتوجة في كندا عامي 2016 و2018 عندما كانت الدورة تقام في مونتريال، موعداً في المربع الذهبي مع الأميركية جيسيكا بيغولا السابعة الفائزة على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا (46) بنتيجة 6-3 و6-3.

قالت هاليب "أنا سعيدة بالطريقة التي بقيت بها قوية من الناحية النفسية".

وتابعت "لقد حاربت من أجل كل نقطة. كان هذا مهماً لأنها (غوف) كانت تفعل الشيء نفسه. لم يكن الأمر سهلاً أبداً ضدها".

وعن مباراتها المقبلة في نصف النهائي في أول مواجهة لها أمام بيغولا، قالت "سيكون تحدياً كبيراً أن تواجه لاعبة للمرة الأولى. الأمر دائماً على هذا النحو".

وختمت "لكنه الدور نصف نهائي. لذلك من المؤكد أنها ستلعب بطريقة جيدة. هي قوية، سأركز على نفسي وسأقاتل من أجل المباراة كما أفعل هنا في كل مرة".

ودخلت هاليب التي وصلت إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بمعنويات عالية اذ سبق لها أن فازت على منافستها في المباريات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما.

في المقابل، فوتت غوف على نفسها فرصة الدخول ضمن تصنيف اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها، بخسارتها أمام المصنفة أولى سابقاً والفائزة ببطولتي رولان غاروس الفرنسية (2018) وويمبلدون البريطانية (2019).

وحققت هاليب التي ستخوض نصف نهائي احدى دورات ألف نقطة للمرة الـ 29 في مسيرتها فوزها الـ 183 في هذه الدورات وانتصارها الـ 36 هذا العام.

وبعد الفوز بالمجموعة الاولى، اضطررت هاليب لرفع مستواها في الثانية بعدما نجحت غوف، ابنة الـ 18 عاماً ووصيفة بطولة رولان غاروس الفرنسية هذا العام، في كسر ارسالها 4 مرات وقادتها لخوض الشوط الفاصل "تاي بريك" استفادت خلاله الرومانية من قوة ارسالها لتحسم اللقاء لصالحها في ساعة و49 دقيقة.

وبدورها، حجزت التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، مقعدها إلى المربع الذهبي بفوزها على الصينية كينوين جينغ (51) 4-6 و6-4 و6-4.

وقلبت التشيكية، المصنفة 14 عالمياً والبالغة 30 عاماً، تأخرها بمجموعة أمام منافسة لعبت بشكل رائع برغم صغر سنها وقلة خبرتها (19 عاماً) والتي أطلقت مسيرتها هذا العام وتوجت بأول لقب على الاراضي الترابية في دورة فالنسيا الاسبانية.

وكادت بليشكوفا، وصيفة بطلة دورة كندا التي أقيمت في مونتريال العام الماضي والساعية للقبها الـ 17 في مسيرتها، تفقد السيطرة على المباراة بعدما كسرت منافستها ارسالها لتقلص الفارق إلى 5-4، قبل أن تحسم التشيكية اللقاء على ارسال الصينية.

حداد مايا تواصل التألق

وضربت بليشكوفا موعداً مع البرازيلية بياتريز حداد مايا، المصنفة 24 عالمياً، الفائزة على السويسرية بليندا بنتشيتش (12)، البطلة الاولمبية في طوكيو العام الماضي، بنتيجة 2-6 و6-3 و6-3، لتبلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرتها في دورات الألف.

قالت البرازيلية البالغة 26 عاماً والتي كانت حققت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً في الدور السابق "لم أبدأ المباراة باللعب بالطريقة التي أردتها. لقد فاتني الكثير من الضربات في المجموعة الأولى. لكنني أجبرت نفسي على البقاء إيجابية والبقاء في اجواء المباراة... مباراة التنس يمكن أن تتبدل بسرعة".

وتابعت حداد مايا المتوجة بثلاث دورات هذا العام في سان مالو وبرمنغهام ونوتنغهام "أشعر بالسعادة. لقد عملت كثيراً، كل يوم لعدة سنوات، لأعيش هذه اللحظة".

