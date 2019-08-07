دورة تورونتو: بليسكوفا تحقق ما عليها في السباق نحو صدارة التصنيف

بلغت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة عالمياً، الدور الثالث لدورة تورونتو الكندية في كرة المضرب بتغلبها الأربعاء على الأميركية أليسون ريسكي، لتحقق المطلوب في سباق صدارة التصنيف العالمي.

وتفوقت بليسكوفا على ريسكي المصنفة 37 بنتيجة 6-4 و6-7 (4-7) و6-2 في الدور الثاني للدورة الكندية، ثالثة دورات البريميير الخمس لدى السيدات،، لتعزز آمالها باستعادة صدارة تصنيف المحترفات على حساب الأسترالية أشلي بارتي التي خرجت بشكل مبكر بخسارتها في الدور الثاني أمام الأميركية صوفيا كينين في مباراة من ثلاث مجموعات.

وبخسارة بارتي، فتح المجال أمام بليسكوفا والمصنفة أولى عالميا سابقا اليابانية ناومي أوساكا لإزاحتها عن التصنيف العالمي، بحسب النتائج التي ستحققانها في الدورة الكندية حيث تخوض أوساكا مباراتها الأولى في وقت لاحق الأربعاء، ضد الألمانية تاتيانا ماريا في الدور الثاني.

وفي حال فوز أوساكا في مباراتها الأولى، ستفقد بارتي حكما الصدارة، ما يطلق سباقا بين اليابانية والتشيكية على المركز الأول، علما بأن على الأخيرة بلوغ الدور نصف النهائي على الأقل للمنافسة على الصدارة.

وتبدو الأفضلية لصالح أوساكا، اذ أن بلوغها ربع النهائي سيترك بليسكوفا أمام خيار وحيد هو بلوغ النهائي للمنافسة على المركز الأول. وفي حال التقت اللاعبتان في النهائي، تؤول صدارة التصنيف الى الفائزة بينهما.

وتلتقي بليسكوفا في الدور المقبل الإستونية أنيت كونتافيت الjي بلغت الدور الثالث بالفوز على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 7-5، 3-1 ومن ثم بالانسحاب بسبب الإصابة.

وفي أبرز نتائج الدور الثاني الأربعاء، خسرت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا أمام الأوكرانية الشابة دايانا ياسترمسكا 5-7 و5-7.