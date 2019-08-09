دورة تورونتو: أوساكا تستعيد صدارة التصنيف بعد خروج بليسكوفا

استعادت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثانية، صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات عقب خسارة التشيكية كارولينا بليسكوفا الجمعة امام الكندية بيانكا أندريسكو صفر-6 و6-2 و4-6 في الدور ربع النهائي لدورة تورونتو الكندية لكرة المضرب.

واحتاجت اللاعبة الكندية إلى ساعة و49 دقيقة للتغلب على بليسكوفا، المصنفة ثالثة، التي كانت تسعى لاستعادة بدورها الرقم واحد عالميا للمرة الاولى منذ عام 2017.

وشرعت خسارة بطلة رولان غاروس الفرنسية ومتصدرة الترتيب الأسترالية أشلي بارتي في الدور الثاني أمام الأميركية صوفيا كينين (20 عاما)، الباب امام أوساكا أو بليسكوفا لاستعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، غير ان خروج التشيكية من ربع النهائي للدورة الكندية حسم الصراع لصالح اليابانية.

وضربت صاحبة الارض أندريسكو في الدور نصف النهائي السبت موعدا مع الشابة الاميركية كينين التي كانت تغلبت في وقت سابق الجمعة على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة سابعة عالميا، بنتيجة 7-6 (7-2) و6-4.

إلى ذلك، ستكون أوساكا أمام مواجهة صعبة في ربع النهائي ضد الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس، الفائزة بـ 23 لقبا كبيرا، وذلك في أول لقاء بينهما منذ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي الذي انتهى بفوز اليابانية وبشجار للأميركية مع الحكم.



