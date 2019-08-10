دورة تورونتو: أندرييسكو تقصي كينين وتبلغ النهائي

تابعت الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو مشوارها الرائع في دورة تورونتو الكندية، ثالثة دورات الـ"بريميير 5" لكرة المضرب، بتأهلها الى النهائي اثر فوزها السبت على الاميركية صوفيا كينين 6-4 و7-6 (7-5).

وتلتقي أندرييسكو (19 عاما) التي أحرزت أول القابها في دورة انديان ويلز في آذار/مارس الماضي، الفائزة بين الاميركية الاسطورية سيرينا وليامس (37 عاما) والتشيكية ماريا بوزكوفا (21 عاما).

وكانت مجريات هذه البطولة أدت الى استعادة اليابانية ناومي اوساكا صدارة التصنيف العالمي من الاسترالية اشلي بارتي، برغم خروجها من ربع النهائي امام سيرينا حاملة لقب 23 بطولة كبرى.

من جهتها، كانت كينين (20 عاما) قد فاجأت بارتي واقصتها من الدور الثاني، ليتوقف مسعاها في احراز ثالث القابها هذه السنة بعد هوبارت في كانون الثاني/يناير ومايوركا في حزيران/يونيو.

وتفوقت كينين على اندرييسكو في نصف نهائي دورة أكابولكو مطلع العام الجاري، لكن الكندية ثأرت منها في ميامي.



