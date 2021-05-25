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دورة بلغراد: دجوكوفيتش يبدأ بفوز على طريق رولان غاروس

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حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش فوزاً الثلاثاء بمجموعتين نظيفتين 6-2 و7-6 (7-4) على المصنف 253 عالمياً الألماني ماتس موراينغ في أولى مبارياته في دورة بلغراد التي يعدّها المصنف أول عالمياً مرحلة تحضيرية لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

AFP

وقال دجوكوفيتش "لقد كسرت إرسالين في المجموعة الثانية، لذا ربما كان بإمكاني إنهاء المهمة في وقت مبكر، لكن يعود الفضل له في ذلك لأنه كافح، ولعب بشكل جيد للغاية، لعب كرة مضرب بشجاعة وجرأة كبيرين".

وتنطلق رولان غاروس الوحيدة من بين البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام التي تقام على ملاعب ترابية، الأحد في باريس، واختار دجوكوفيتش التدرب في موطنه الأسبوع الحالي، بعد تسعة أيام من خسارته في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة أمام الإسباني رافاييل نادال.

ويعد الإسباني المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب الرابع عشر في رولان غاروس، لكن دجوكوفيتش البالغ 34 عاماً سيحاول حصد لقبه التاسع عشر في البطولات الأربع الكبرى، للاقتراب أكثر من الرقم القياسي لعدد الألقاب (20) الذي يحمله نادال بالتساوي مع السويسري روجيه فيدرر.

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