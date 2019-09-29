دورة بكين: أوساكا تفوز بصعوبة

وتغلّبت اليابانية المصنفة أولى عالمياً سابقاً ورابعة حالياً، في الدور الأول على الأميركية جيسيكا بيغولا بنتيجة 6-3 و7-6 (7 - 5)، في مباراة ارتكبت فيها 26 خطأ مباشراً.

وشدّدت اليابانية المتوجة في وقت سابق هذا الشهر بلقب دورة مسقطها مدينة أوساكا، على أنّه "خلال الدورات، المباراة الأولى دائماً ما تكون الأسوأ بالنسبة إلي"، مضيفةً "لكنني توقعت أن تكون (مباراة اليوم) أفضل لأنني لعبت للتو بشكل جيد في طوكيو".

وتابعت: "لا أعرف (...) كنت غاضبة بعض الشيء لأنني شعرت بأنّ أدائي ليس كما كان عليه في المرة الأخيرة"، عندما توجت في 22 أيلول/سبتمبر بلقب أوساكا على حساب الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا.

وشدّدت اليابانية المتوّجة بلقبين كبيرين منذ صيف العام الماضي (فلاشينغ ميدوز الأميركية 2018 وأستراليا المفتوحة مطلع 2019)، على أنّها لم تكن ترغب "في تلقي الخسارة في الدور الأول" للدورة الصينية، والتي تعد من ضمن دورات البريمير لدى اللاعبات المحترفات.

وفي مباريات أخرى، أظهرت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، عدم تأثرها بآلام الظهر التي شعرت بها في الآونة الأخيرة، لتتخطى بسهولة في الدور الأول السويدية ريبيكا بيترسن 6-1 و6-1.



ومن اللاعبات البارزات، خسرت الإسبانية غاربيني موغوروتسا في الدور الأول أمام الأميركية صوفيا كينين صفر-6 و2-6، في مباراة بدأت عند الأولى بعد منتصف الليل محلياً، وانتهت عند الساعة 2:31 فجراً.

وقالت الأميركية إنها كانت "مستعدة ذهنياً"، منوهة بالمشجعين الصينيين "الذين كانوا رائعين، حتى عند الساعة الثانية والنصف فجراً".

إلى ذلك، تفوقت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس على التشيكية باربورا ستريكوفا بنتيجة 6-3-، 4-6، و7-5.