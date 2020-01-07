دورة بريزبين: أوساكا تعاني لبلوغ الدور الثاني

بدأت اليابانية ناومي أوساكا استعدادها للدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوز صعب الثلاثاء على اليونانية ماريا ساكاري 6-2 و6-7 (4-7) و6-3 في الدور الأول لدورة بريزبين الأسترالية في كرة المضرب.

واحتاجت أوساكا، المصنفة رابعة عالميا وثالثة في بريزبين، الى ساعتين لحسم بطاقتها الى الدور الثاني، إلا "أني سعيدة حقا بالطريقة التي أرسلت فيها" بحسب ما أفادت بعد اللقاء، مضيفة "اضطررت للانسحاب من مشاركتي الأخيرة بسبب مشكلة في الكتف (في اشارة منها الى انسحابها من بطولة الماسترز الختامية في تشرين الأول/أكتوبر)، بالتالي لم أكن متأكدة كيف سيكون إرسالي اليوم".

وتابعت اليابانية التي تلتقي في الدور الثاني مع الأميركية صوفيا كينين، "قيل لي بأني حققت 16 إرسالا ساحقا، وهذا أمر جيد جدا بالنسبة لي".

وفي أبرز النتائج التي سجلت الثلاثاء في الدور الأول، فازت الهولندية كيكي برتنز المصنفة سادسة على على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-4 و1-6 و6-3، والأميركية ماديسون كيز الثامنة على التشيكية ماري بوزكوفا 6-3 و6-2.