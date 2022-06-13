دورة برمنغهام: عودة ناجحة لهاليب على الملاعب الشعبية

ولم تخض هاليب (30 عاماً)، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، أي مباراة على العشب منذ فوزها ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولة الأربع الكبرى، عام 2019.

وضربت الرومانية الفائزة بلقبين كبيرين (رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019) موعداً في الدور التالي مع البريطانية هارييت دارت (106 عالميا) المشاركة ببطاقة دعوة والفائزة بسهولة على الكولومبية كاميلا أوسوريو سيرانو الـ61 عالميا 6-2 و6-صفر.

وفي مباريات أخرى من الدور الأوّل، فازت الأميركية لورن دايفيس على السلوفانية كاتجا دجوفان 7-6 (7-2) و7-6 (7-5)، والصربية ألكساندرا كرونيتش على الكرواتية بيترا مارتيتش 6-4 و7-6 (8-6).