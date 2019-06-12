دورة برمنغهام: الإصابة تحرم كفيتوفا من فرصة الدفاع عن لقبها



وقال المتحدث باسم اللاعبة كاريل تييكال للصحافيين "هذا القرار يتماشى مع تصريحاتها السابقة. تخضع حالياً لإعادة تأهيل مكثفة، وحالتها تتحسن باستمرار".

وكانت كفيتوفا قد غابت عن بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي اختتمت بنهاية الأسبوع الماضي، بسبب إصابة في الساعد الأيسر. وأشار تييكال إلى أن الشكوك تحوم أيضاً حول قدرة اللاعبة على المشاركة في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الكبرى (الأول من تموز/ يوليو حتى 14 منه).

وأوضح أن القرار بشأن البطولة "سيتخذ في اللحظات الأخيرة".

وتوجت اللاعبة التشيكية بلقب ببطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى والمقامة على ملاعب عشبية، عامي 2011 و2014، ووصلت مطلع هذا العام إلى نهائي أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى.

وتعاني كفيتوفا من تمزق عضلي في الساعد الأيسر تعرضت له قبيل انطلاق رولان غاروس.

وكانت كفيتوفا (29 عاماً) قد توجت بطولة لدورة برمنغهام في عام 2017 على حساب الأسترالية آشلي بارتي المتوجة مؤخراً برولان غاروس، وفي 2018 على السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا.

