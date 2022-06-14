دورة برمنغهام: أوستابينكو إلى الدور الثاني

وحققت أوستابينكو (25 عاماً) المصنفة أولى في برمنغهام بداية رائعة هذا العام بفوزها بـ 14 مباراة وبلقب دورة دبي في شباط/فبراير، لترفع إلى 5 عدد ألقابها في فئة الفردي في مسيرتها.

وتتألق اللاتفية المتوجة بلقب رولان غاروس عام 2017 على العشب حيث وصلت توالياً إلى ربع نهائي ونصف نهائي بطولة ويمبلدون عامي 2017 و2018، كما فازت بلقب دورة إيستبورن العام الماضي.

من ناحيتها، لم تخض مارينو (31 عاماً) أي مباراة على العشب منذ عام 2011 حتى بلوغها الدور الثاني في نوتنغهام الاسبوع الماضي.

وفي مباريات أخرى، فازت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا على البولندية ماغدا لينيت 6-4 و6-3، فيما احتاجت الأميركية كاتي ماكنالي إلى 3 مجموعات وإلى قلب تخلفها للفوز على البلجيكية إليز مرتينز الرابعة 3-6 و6-4 و7-5، على غرار الرومانية سورانا كريستيا المصنفة سادسة والفائزة على الأميركي شلبي رودجرز 6-3 و4-6 و6-1.