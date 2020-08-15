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دوري أبطال أوروبا
تنس

دورة براغ: هاليب إلى النهائي لملاقاة مرتنز

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بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى في البطولة نهائي دورة براغ التشيكية في كرة المضرب، بعد فوزها السبت على مواطنتها إيرينا-كاميليا بيغو 7-6 (7-2) و6-3.

Reuters


حسمت هاليب المباراة في ساعة ونصف الساعة لتضرب موعداً مع البلجيكية إيليز مرتنز الفائزة على التشيكية كريستينا بليشكوفا 7-5 و7-6 (7-4) في نصف النهائي الثاني السبت.

واحتاجت هاليب، المصنفة ثانية عالمياً وبطلة ويمبلدون، إلى بعض الوقت لتدخل أجواء المباراة أمام بيغو التي خاضت مباراة ربع النهائي من ثلاث مجموعات في وقت باكر يوم السبت.

وبعد استراحة لساعتين، عادت بيغو إلى الملعب وتقدمت 5-3  في المجموعة الأولى عندما عانت مواطنتها المميزة لإيجاد إيقاعها.

عادلت هاليب قبل أن تطلب بيغو وقتاً طبياً مستقطعاً لمعالجة مسامير في راحة يدها اليمنى.

حسمت هاليب المجموعة في شوط حاسم، فيما واصلت بيغو القتال في المجموعة الثانية دون أن تنجح بحسمها.

قالت هاليب إنّ الوقت المستقطع ساعدها لأنّ بيغو "كانت تلعب بشكل جيد جداً آنذاك، وكانت تسيطر على المباراة".

تابعت هاليب للتلفزيون التشيكي: "لم ألعب أفضل كرة مضرب... ربما كانت مرهقة أكثر مني في المجموعة الثانية".

وتقام الدورة وراء أبواب موصدة لتفادي عدوى كورونا، ويتعيّن على اللاعبين ارتداء الكمامات في كل الأماكن باستثناء فترات اللعب، التمارين وتناول الطعام.
 

سيمونا هاليب إيليز مرتنز دورة براغ
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