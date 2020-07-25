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الدوري الإيطالي
تنس

دورة باليرمو: هاليب قد تُستثنى من الحجر الصحي للمشاركة

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من المتوقع أن تُستثنى نجمة كرة المضرب الرومانية سيمونا هاليب من الحجر الصحي من أجل المشاركة في دورة باليرمو الإيطالية في كرة المضرب التي ستكون أول دورة رسمية بعد توقف خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

AFP


ويتوجب على جميع مواطني رومانيا أن يخضعوا للحجر الصحي لدى وصولهم إلى إيطاليا لكن مدير دورة باليرمو أوليفييرو بالما أعلن على تويتر "من المقرر أن تشارك هاليب في النسخة 31 من دورة باليرمو".

وأضاف "ننتظر تعليمات رسمية من السلطات المختصة لكننا واثقون" قبل أن يضيف "يبدو بعد تفسير التعليمات المعتمدة، يبدو أن العاملين ومن بينهم الرياضيون المحترفون معفيون من الحجر الصحي الاجباري".

وكان منظمو الدورة الإيطالية التي تنطلق في 3 آب/أغسطس طلبوا من السلطات الحكومية أن تقوم باستثناء من أجل مشاركة هاليب المصنفة ثانية عالميا.

وكان وزير الصحة أصدر مرسوما حكوميا الجمعة بأنه فرض خضوع مواطني رومانيا وبلغاريا للحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد دخولهم إيطاليا.

وتوقفت اللقاءات الاحترافية في كرة المضرب اعتبارا من آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تعود منافسات المحترفين والمحترفات اعتبارا من آب/أغسطس.

سيمونا هاليب تنس دورة باليرمو
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