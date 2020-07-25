دورة باليرمو: هاليب قد تُستثنى من الحجر الصحي للمشاركة



ويتوجب على جميع مواطني رومانيا أن يخضعوا للحجر الصحي لدى وصولهم إلى إيطاليا لكن مدير دورة باليرمو أوليفييرو بالما أعلن على تويتر "من المقرر أن تشارك هاليب في النسخة 31 من دورة باليرمو".

وأضاف "ننتظر تعليمات رسمية من السلطات المختصة لكننا واثقون" قبل أن يضيف "يبدو بعد تفسير التعليمات المعتمدة، يبدو أن العاملين ومن بينهم الرياضيون المحترفون معفيون من الحجر الصحي الاجباري".

وكان منظمو الدورة الإيطالية التي تنطلق في 3 آب/أغسطس طلبوا من السلطات الحكومية أن تقوم باستثناء من أجل مشاركة هاليب المصنفة ثانية عالميا.

وكان وزير الصحة أصدر مرسوما حكوميا الجمعة بأنه فرض خضوع مواطني رومانيا وبلغاريا للحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد دخولهم إيطاليا.

وتوقفت اللقاءات الاحترافية في كرة المضرب اعتبارا من آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تعود منافسات المحترفين والمحترفات اعتبارا من آب/أغسطس.