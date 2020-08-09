دورة باليرمو: الفرنسية فيرو أول متوجة بعد العودة من التوقف

وعلى الرغم من غياب الأسماء الكبيرة عن هذه الدورة التي تنال فيها الفائزة جائزة مالية متواضعة نسبياً قدرها 20161 يورو فقط، توجهت الأنظار إلى باليرمو لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات الصحية المتبعة كافية للسماح بعودة المنافسات بأمان.

ووصلت هذه الدورة الى خواتيمها السعيدة في مستهل عودة المنافسات الرسمية إلى ملاعب كرة المضرب بعد توقف لخمسة أشهر، وذلك بإحراز فيرو، البالغة من العمر 23 عاماً، لقبها الاحترافي الثاني بعد الذي توجت به عام 2019 في لوزان، ما سيسمح لها الإثنين في دخول المصنفات الخمسين الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات للمرة الأولى في مسيرتها.

وتستكمل العودة عند السيدات الإثنين بدورتي براغ التشيكية وليكسينغتون الأميركية، في حين يستأنف موسم محترفي الرجال في دورة سينسيناتي التي ستقام هذا العام استثنائيا في مجمّع "بيلي جين كينغ ناشينول تنس سنتر" في "فلاشينغ ميدوز" في نيويورك لأسباب لوجستية وصحية، بين 22 آب/أغسطس و28 منه، على أن تليها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة اعتباراً من 31 منه.