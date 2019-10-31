دورة باريس: ديوكوفيتش ونادال الى ربع النهائي

واحتاج دجوكوفيتش إلى سبعة أشواط ليحسم المجموعة الأولى لصالحه، قبل أن يحسم المجموعة الثانية بسهولة ويفوز بالمباراة.

ويسعى الصربي، إلى تحقيق لقبه الخامس في بيرسي، لكن عليه بداية التخلص من منافسه الشرس تسيتسيباس السابع المتفوق عليه في مجموع المواجهات بينهما بنتيجة 2-1.

وكان تسيتسيباس فاز في الدور الثالث على الأسترالي أليكس دي مينور بسهولة بنتيجة 6-3 و6-4، ليضع حداً لآمال الأخير بالتأهل إلى دورة الماسترز للرجال في لندن الشهر المقبل.

وقال دجوكوفيتش الذي كان مريضاً في مطلع الأسبوع الحالي "كان الأمر جيداً. لم أكن أشعر بالراحة في المجموعة الأولى. أمل أن أقدم أداء أفضل في مباراتي المقبلة".

وحذا نادال حذو دجوكوفيتش وتغلب على السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا 6-4 و6-4 في مباراة استمرت ساعة ونصف نجح خلالها نادال في كسر ارسال منافسه مرة في كل مجموعة.

ويعود نادال إلى هذه الدورة بعد غياب عن الملاعب دام شهر ونصف بعد تتويجه ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية وذلك بعد اصابة في يده.

في المقابل، قضت الخسارة على أمال فافرينكا بالمشاركة في بطولة الماسترز التي تضم أفضل ثمانية لاعبين في العالم والمقررة في لندن الشهر المقبل.

ويلتقي نادال في ربع النهائي مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والفائز على الألماني يان لينارد ستروف 2-6 و6-4 و7-6 (8-6).

وأسقط البلغاري غريغور ديميتروف منافسه النمسوي دومينيك تييم المصنف خامسا في الدورة بنتيجة 6-3 و6-2، وبلغ الدور ربع النهائي في باريس للمرة الأولى في مسيرته.

ويلعب ديميتروف في ربع النهائي أمام التشيلي كريستيان غارين الفائز على الفرنسي جيريمي شاردي 6-7 (4-7) و6-4 و7-6 (8-6).

