دورة باريس: دجوكوفيتش إلى النهائي الثاني تواليا

ويلتقي دجوكوفيتش، وصيف بطل النسخة الأخيرة عندما خسر أمام الروسي كارن خاتشانوف، في المباراة النهائية الأحد مع الكندي دينيس شابوفالوف الذي استفاد من إعلان الإسباني رافاييل نادال انسحابه من مواجهته في المباراة نصف النهائية الثانية، قبل دقائق من موعدها.

ولم يحدد منظمو الدورة الباريسية أسباب انسحاب الماتادور الإسباني الذي لم يسبق له الفوز بدورة باريس في مسيرته الاحترافية، والذي كان يخوض أول دورة له منذ تتويجه بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز مطلع أيلول/سبتمبر الماضي بسبب إصابة في يده اليسرى.

واحتاج دجوكوفيتش إلى ساعة و38 دقيقة للتغلب على ديميتروف للمرة التاسعة في عشر مواجهات بينهما حتى الآن.

ووجد دجوكوفيتش مقاومة كبيرة من البلغاري في المجموعة الأولى التي حسمها في صالحه بعد اللجوء إلى شوط فاصل تخلف فيه 3-5 قبل أن يحسمه 7-5، وكسب المجموعة الثانية 6-4.

وقال دجوكوفيتش "لعب (ديميتروف) جيدا في المجموعة الأولى"، مضيفا "كانت مباراة من المستوى العالي والأجواء كانت رائعة خاصة في الشوط الفاصل".

ويسعى دجوكوفيتش إلى لقبه الخامس في دورة باريس قبل خوض بطولة الماسترز الختامية في لندن اعتبرا من 10 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يأمل في معادلة الرقم القياسي للأميركي بيت سامبراس بصدارة التصنيف العالمي ستة أعوام.

وسيخسر ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي لصالح نادال الإثنين، وهو أبقى بتأهله إلى المباراة النهائية لدورة باريس على حظوظه الضئيلة في إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي بيده، كون انسحاب الماتادور الإسباني سيؤجل الحسم إلى بطولة الماسترز.

وكان نادال سيحسم صدارة التصنيف العالمي بحال تتويجه في دورة باريس التي لم يفز بلقبها حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

ويتفوق ديوكوفيتش صاحب 16 لقبا في الغراند سلام على شابوفالوف في المواجهات المباشرة بينهما حيث فاز في المباريات الثلاث التي جمعت بينهما حتى الآن.

