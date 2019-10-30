

ويلعب تييم في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على البلجيكي دافيد غوفان 7-5 و6-3.

ورغم تحقيق الكندي لثلاثين إرسال ساحق، نجح تييم باستعادة زمام الأمور وحسم المباراة لمصلحته بعد ساعتين و38 دقيقة، وقال "لقد كان إرساله لا يصدق اليوم، تقريبا كلها كانت بين بين 205 و230 كلم في الساعة".

وأضاف "عندما تتاح لك فرص، تشعر أنك تحت ضغط كبير لأنك تعلم أنك لن تحصل على الكثير منها".

وأضاف "القرعة كانت غير معقولة، فقط للاعبين الأفضل، لقد كانت رهيبة بالفعل بالنسبة في هذه الجولة ولن يكون الأمر أسهل بدءاً من الآن".

بدوره تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع إلى الدور عينه بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (7-3) و6-3، ليواجه في مباراته المقبلة الفائز في لقاء يجمع بين الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت التاسع، والأسترالي أليكس دي مينور.

كما تغلب الكندي دنيس شابوفالوف على الإيطالي فابيو فونييني (المصنف 11) 3-6 و6-3 و6-3 ليصعد إلى الدور الثالث حيث سيواجه المصنف سادسا الألماني ألكسندر زفيريف الفائز الثلاثاء على الإسباني فرناندو فيرداسكو بمجموعتين.

وودّع الأميركي جون إيسنر الدورة من دورها الثاني بخسارته أمام كريستيان غارين من تشيلي 6-7 (5-7) و6-7 (4-7)، وسيلعب غارين مع الفرنسي جيريمي شاردي الذي أقصى الروسي دانييل مدفيديف الرابع بمجموعتين مقابل واحدة الثلاثاء أيضاً.

