دورة باريس-بيرسي: مدفيديف يودّع من مباراته الأولى وعبور تسيتسيباس

وأنقذ مدفيديف ثلاث فرص لخسارة المباراة، إلا أنه سقط عند الرابعة بخطأ مزدوج عند إرساله بعد ساعتين و45 دقيقة، ليتعرض للخسارة الأولى أمام الأسترالي في خامس لقاء بينهما.

وضرب دي منيور الذي حقق فوزه الأولى في مسيرته على أحد المصنفين الخمسة الأوائل موعدًا مع الأميركي فرانسيس تيافو الفائز 6-3، 7-5 على البريطاني جاك درايبر.

في المقابل، بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميًا الدور ثمن النهائي بفوزه 6-3، 6-4 على البريطاني دانيال إيفانز.

كما تغلب الإيطالي لورنتسو موزيتي على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4، 6-2 ليواجه في ثمن النهائي النروجي كاسبر رود الرابع عالميًا الفائز الثلاثاء على الفرنسي ريشار غاسكيه.



