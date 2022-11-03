دورة باريس-بيرسي: خروج نادال ومدفيديف وبداية سريعة لألكاراث

وجاء خروج نادال الذي لم يشارك في أي دورة منذ خسارته في ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في بداية أيلول/سبتمبر الماضي على يد الأميركي تومي بول (31 عالمياً) 6-3 و6-7 (4-7) و1-6.

ولم تكن حال الروسي مدفيديف أفضل إذ سقط بدوره في مباراته الأولى في الدور الثاني أمام الأسترالي أليكس دي مينور الخامس والعشرين 4-6 و6-2 و5-7.

وغاب نادال، ابن الـ 36 عاماً والمتوج ببطولتي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية في بداية العام ليرفع رصيده من الألقاب في الغراند سلام إلى 22، عن الملاعب بسبب إصابات متكررة.

وبدا أن نادال يتحكم بالمباراة بعد فوزه بالمجموعة الأولى، في حين عانى بول للسيطرة على كراته.

غير أن مستوى "الماتادور" تراجع تدريجياً قبل أن يستسلم نهائياً في المجموعة الثالثة الحاسمة.

"لا أستحق الفوز"

وتأتي هذه الخسارة قبل أيام من انطلاق بطولة "آيه تي بي" الختامية في تورينو (من 13 حتّى 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل)، كما سمح نادال لمواطنه كارلوس ألكاراث بإنهاء الموسم في المركز الأول في تصنيف اللاعبين المحترفين شرط فوز الأخير بلقب الدورة الباريسية.

قال نادال الذي لم يسبق له أن فاز بلقب بيرسي "كانت المباراة (بين يديّ) في تلك المجموعة الثانية بمجموعة وكسر الإرسال. لعبت مباراة رهيبة ولا أستحق الفوز بعد اللعب بهذا السوء في تلك اللحظة الحاسمة".

وأضاف "واجهت الكثير من الأشياء خلال الشهرين الماضيين، من دون أدنى شك. لكننا دائماً على استعداد للعثور على الأعذار. في النهاية، الأمر نفسه دائماً، تلعب جيداً فتفوز، لا تفعل فتخسر".

وضرب بول موعداً في الدور التالي مع إسباني آخر بابلو كارينيو بوستا (14 عالمياً) الفائز على الكندي دنيس شابوفالوف في الدور السابق.

خسارة بطل 2020



من ناحيته، أنقذ مدفيديف ثلاث فرص لخسارة المباراة، إلاّ أنه سقط عند الرابعة بخطأ مزدوج عند إرساله بعد ساعتين و45 دقيقة، ليتعرض للخسارة الأولى أمام دي مينور في خامس لقاء بينهما.

وضرب الأسترالي موعدًا مع الأميركي فرانسيس تيافو الفائز على البريطاني جاك درايبر 6-3 و7-5.

وكان يأمل مدفيديف، المصنف أول عالميًا سابقًا، في تحقيق لقبه الثالث هذا العام بعد دورتي أكابولكو المكسيكية وفيينا النمساوية.

بداية قوية

في المقابل، حقق الإسباني كارلوس ألكاراث المصنف أول عالمياً بداية سريعة بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-4 في ساعة و15 دقيقة.

وسيلتقي ألكاراث الذي بات أصغر لاعب يتبوأ المركز الأول في التصنيف العالمي بعمر 19 عاماً، بعد تتويجه في بطولة فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي، في ثمن النهائي البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الإيطالي فابيو فونييني 6-صفر و7-5.

وقال ألكاراث "حاولت أن ألعب بأفضل مستوى لي وأعتقد بأني لعبت بطريقة جيدة. لا أشعر بأي ضغوط كوني الرقم واحد عالمياً".

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميًا الدور ثمن النهائي بفوزه على البريطاني دانيال إيفانز 6-3 و6-4، ليضرب موعدًا مع الفرنسي كورنتان موتيه الفائز بصعوبة على البريطاني كاميرون نوري 6-3 و5-7 و7-6 (7-3).

كما تغلب الإيطالي لورنتسو موزيتي على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4 و6-2 ليواجه في ثمن النهائي النرويجي كاسبر رود الرابع عالميًا الفائز الثلاثاء على الفرنسي ريشار غاسكيه.

وحقق الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم فوزاً صعباً على السويدي ميكايل ايمر 6-7 (6-8) و6-4 و7-6 (8-6).



