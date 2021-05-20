دورة إنديان ويلز المؤجلة ستقام في أكتوبر

وجاء في بيان صادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "ATP" إن "نسخة هذا العام التي تأجلت من موعدها الاعتيادي في آذار/مارس بسبب كوفيد-19، ستقام في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، للعام 2021 فقط".

في العام 2020، كانت إنديان ويلز، إحدى دورات الماسترز لدى الرجال وإحدى دورات الألف نقطة بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، من أول الأحداث الرياضية التي يتم إلغاؤها مع بدء تفشي الوباء حول العالم.

وستُحدَد تواريخ نسخة هذا العام في وقت لاحق بعد أن تضع رابطتا المحترفين والمحترفات جدول دورات الثلث الأخير من الموسم.

وأكد المنظمون أنه مع تراجع حالات الإصابات في الولايات المتحدة وتحديدًا في ولاية كاليفورنيا ستقام الدورة "بحضور الجماهير وفقًا للبروتوكولات الصحية التي تضعها السلطات المحلية ورابطتا المحترفين والمحترفات".

ونتيجة ذلك، ستتأجل دورة ستوكهولم من تشرين الأول/أكتوبر إلى ما بين السابع و13 تشرين الثاني/نوفمبر، تزامنًا مع البطولة الختامية للجيل الجديد "اي تي بي نيكست جين" في ميلانو.

