دورة أوكلاند: الاصابة تجبر أندرييسكو على الانسحاب

وتعد الدورة تحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد. ولم يعرف ما إذا كانت أندرييسكو، المتوجة في صيف 2019 بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر بطولات الغراند سلام للموسم المنصرم، ستشارك في البطولة الأسترالية.

وقال منظمو أوكلاند في بيان مقتضب، إن أندرييسكو (19 عاماً) المصنفة أولى في الدورة النيوزيلندية، أجبرت على الانسحاب من المنافسة بسبب مشكلة في الركبة.

وقد يهدد تواصل الإصابة مشاركة أندرييسكو في بطولة أستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق دورة أوكلاند في السادس من كانون الثاني/يناير، بينما تنطلق البطولة الأسترالية على ملاعب ملبورن في 20 منه.

وحفل عام 2019 بالنسبة للكندية بالكثير من النجاحات حيث صعدت في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات من المركز 152 إلى الخامس.

وفازت أندرييسكو بثلاثة ألقاب مهمة هذا العام (إنديان ويلز الأميركية وتورونتو الكندية والولايات المتحدة المفتوحة) قبل إنهاء موسمها بإصابة.

وانسحبت أندرييسكو من بطولة الماسترز الختامية للموسم في أواخر تشرين الأول/اكتوبر الماضي، خلال مباراتها أمام التشيكية كاروينا بليشكوفا بداعي تعرضها لاصابة في ركبتها اليسرى.

وقالت الكندية للصحافيين في وقت سابق من هذا الشهر إنها لا تحتاج لعملية جراحية، بل تحاول فقط "استعادة تأهيل نفسي قدر الإمكان وأن أبقى إيجابية".

وستكون الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس مصنفة أولى في دورة أوكلاند في ظل انسحاب أندرييسكو.