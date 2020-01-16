دورة أوكلاند: إيسنر يواصل زحفه نحو اللقب الثالث

واصل الأميركي جون إيسنر المصنف رابعا زحفه نحو لقبه الثالث في دورة أوكلاند النيوزلندية الدولية ببلوغه نصف النهائي بعد فوزه على البريطاني كايل إدموند 7-6 (7-5) و7-6 (7-5) الخميس.

وحقق إيسنر 25 إرسالا نظيفا لحسم مواجهته الرابعة لإدموند في ساعة و56 دقيقة محققا فوزه الثالث على البريطاني مقابل خسارة واحدة.

وكان إيسنر المتوج بلقب الدورة في عامي 2010 و2014، جرد مواطنه تينيس ساندغرين من اللقب بالفوز عليه 7-6 (7-3) و6-7 (1-7) و6-3.

ويلتقي إيسنر في الدور المقبل مع الفرنسي أوغو أومبير المصنف 57 عالميا والصاعد من التصفيات والفائز على الكندي دينيس شابوفالوف 7-5 و6-2.

وبلغ الدور ذاته الفرنسي بونوا بير الخامس بفوزه على الأسترالي جون ميلكان 3-6 و6-1 و6-4، والبولندي هوبرت هوركاش السادس بتغلبه على المخضرم الإسباني فيليسيانو لوبيز 6-4 و6-7 (11-13) و6-4.