دورة أنفير: موراي يبلغ نصف النهائي في أفضل نتيجة منذ عودته للملاعب

بلغ البريطاني أندي موراي المصنف أول سابقاً الدور نصف النهائي لدورة أنفير البلجيكية في كرة المضرب، بفوزه على الروماني ماريوس كوبلي 6-3 و6-7 (7-9) و6-4 الجمعة في ربع النهائي.

وهي أفضل نتيجة لموراي منذ عودته للمشاركة في البطولات في حزيران/يونيو الماضي.

ويلعب موراي في نصف النهائي مع الفائز بين الأرجنتيني غيدو بيا والفرنسي اوغو أومبير.

وخضع الاسكتلندي البالغ 32 عاما والمصنف 243 عالمياً، قبل 10 أشهر لجراحة صعبة في الورك تضمنت غرس قضيب اصطناعي يمتد الى عظمة الفخذ، في تقنية أفضل من جراحات الورك التقليدية.

وكان مواري أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي أنه سيعتزل اللعبة في العام 2019، لاسيما بعد خضوعه لجراحة لمعالجة آلام مزمنة في الورك.

لكن اللاعب المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى (الولايات المتحدة المفتوحة 2012 وويمبلدون 2013 و2016)، عاد الصيف الماضي الى منافسات الزوجي، لاسيما في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث بطولات الغراند سلام، حيث خاض منافسات الزوجي المختلط مع الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

وشارك موراي في دورات عدة آخرها دورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للالف نقطة، الأسبوع الماضي عندما خرج من الدور الثاني على يد الإيطالي فابيو فونييني.