دل بوترو يعود إلى ملاعب كرة المضرب

وغاب ابن الـ33 عاماً عن الملاعب منذ إصابته بكسر في الركبة في حزيران/يونيو 2019 خلال مشاركته في دورة كوينز الإنكليزية.

وخضع الأرجنتيني الذي وصل في تصنيف المحترفين إلى المركز الثالث في صيف 2018، لأربع عمليات جراحية في ركبته بسبب تلك الإصابة التي جعلته يتراجع في تصنيف "أي تي بي" إلى المركز 757.

وأعلن منظمو دورتي بوينوس آيرس وريو التي تقام بعدها بأسبوع، عن توجيه بطاقة دعوة إلى اللاعب الذي توّج بطلاً لفلاشينغ ميدوز عام 2009 والذي تعرّض أيضاً لكسر في ركبته خلال دورة شنغهاي للماسترز في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعدما عانى قبلها من إصابات متعدّدة في الرسغ تطلبت أيضاً إجراء أربع عمليات جراحية.

ويعود اللقب الأخير والثاني والعشرين في مسيرة الأرجنتيني إلى دورة إنديان ويلز للماسترز عام 2018.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب ديل بوترو عن رغبته في العودة إلى الملاعب من خلال المشاركة في دورة بوينوس آيرس.