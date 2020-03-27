دجوكوفيتش يهبّ لمساعدة بلاده في وجه كورونا

وتحدث دجوكوفيتش في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو من مدينة ماربيا جنوب إسبانيا، حيث يمضي مع عائلته الوقت في العزل المنزلي بموجب تعليمات السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

وقال دجوكوفيتش إن "تبرعنا يهدف الى شراء أجهزة تنفس صناعي منقذة للحياة ومعدات صحية أخرى".

ويتخذ الصربي من إمارة موناكو في جنوب فرنسا مقرا لإقامته. وأوضح متحدثون باسمه أن تواجده في إسبانيا في هذه الفترة هو "محض صدفة".

ولفت متصدر تصنيف لاعبي كرة المضرب إلى أنه يسعى للمحافظة على "روح إيجابية" والاستمتاع بوقته مع العائلة، مضيفا "لا أذكر أنني أمضيت وقتا طويلا هكذا مع عائلتي منذ أن أصبحت أبا".

وفي حين أفاد دجوكوفيتش (32 عاما) انه يمضي وقته في قراءة كتاب عن "تاريخ الصرب"، أشار الى انه يعتزم البدء بـ"نشر التمارين الرياضية التي أقوم بها في شقتنا على وسائل التواصل الاجتماعية".

وامتنع اللاعب عن مناقشة أي تفصيل متعلق بكرة المضرب التي تم تعليق منافساتها حتى السابع من حزيران/يونيو في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وتوجه الرياضي الأول في صربيا بالشكر إلى الصين على إرسالها شحنات من المعدات الطبية والأطباء إلى بلاده للمساعدة في توجيه استراتيجية بلغراد في مواجهة "كوفيد-19".

وقال "أنا اشكر الصين من أعماق قلبي نيابة عن نفسي وعن الأمة بأسرها".

وأعلنت السلطات الصحية الصربية عن تسجيل سبع حالات وفاة وأكثر من 450 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في البلد الذي يناهز عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.