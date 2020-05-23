دجوكوفيتش ينظم سلسلة مباريات في البلقان

وبسبب الأزمة الصحية العالمية توقفت جميع بطولات تنس المحترفين مطلع مارس/آذار الماضي ولا يتوقع أن تستأنف المباريات قبل أغسطس/آب المقبل في ظل الإجراءات الوقائية وقيود السفر والعزل والإغلاق التي تفرضها معظم الدول للحد من انتشار الفيروس سريع العدوى.

وعاد بعض اللاعبين ومنهم دجوكوفيتش إلى ملاعب التدريب في ظل إجراءات وقائية صارمة بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي كما أقيمت بعض المباريات الاستعراضية بدون جمهور في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة.

وقال دجوكوفيتش الذي أكمل عامه 33 يوم الجمعة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ”يشرفني أن أعلن رسميا خبر تنظيم جولة مباريات أدريا التي ستقام في منطقة البلقان ما بين 13 يونيو والخامس من يوليو انطلاقا من بلجراد“.

وأضاف النجم الصربي ”أشعر بامتنان كبير لتمكننا من تنفيذ هذا الأمر حتى يتسنى لنا اللعب ودعم المشروعات الإنسانية عبر المنطقة“.

وأكد النمساوي دومينيك تيم المصنف الثالث عالميا والبلغاري جريجور ديميتروف المصنف 19 عالميا مشاركتهما في هذه الجولة من المباريات التي سيشارك فيها ثمانية لاعبين والتي ستختتم بمباراة استعراضية بين دجوكوفيتش واللاعب البوسني دامير جومهور في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك.

وستقام بقية مباريات هذه السلسلة التي ستبث تلفزيونيا في زادر في كرواتيا وفي الجبل الأسود وفي بانيا لوكا في البوسنة.

وحصد دجوكوفيتش 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى كان آخرها في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ولم يخسر اللاعب الصربي الشهير أي مباراة هذا العام وحقق 18 انتصارا متتاليا.

كما قاد منتخب صربيا إلى الفوز بلقب كأس اتحاد محترفي التنس في نسختها الأولى ثم عزز رقمه القياسي العالمي بفوزه بلقبه الثامن في أستراليا المفتوحة قبل التتويج بلقب بطولة دبي للمرة الخامسة مسجلا مسيرة انتصارات متتالية في 21 مباراة تمتد من الموسم الماضي.