دجوكوفيتش ينسحب من دورة مدريد للماسترز

ونقل بيان الدورة عن دجوكوفيتش: "اعتذر عن عدم السفر إلى مدريد هذه السنة لملاقاة كل المشجعين. مرّت سنتان، وهذا زمن طويل. آمل في رؤيتكم العام المقبل".

وكان دجوكوفيتش عبّر عن خيبته بعد خروجه السبت الماضي من نصف نهائي دورة بلغراد أمام الروسي أصلان كاراتسيف بثلاث مجموعات، وذلك بعد خروجه بشكل مفاجىء أيضاً في ثمن نهائي دورة مونتي كارلو أمام البريطاني دانيال إيفانز حيث قال: "لا أعرف، لقد سئمت من وضع الخطط، لكي أكون صريحاً. تبقى البطولات الأربع الكبرى أولوية لي".

ويسعى دجوكوفيتش (33 عاماً) الذي أحرز لقبه الكبير الثامن عشر عندما توج بطلاً لأستراليا المفتوحة في شباط/فبراير الماضي وبات على بعد لقبين من الرقم القياسي الذي يتقاسمه الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، إلى التتويج ببطولة رولان غاروس للمرة الثانية وهو الذي خسر أمام نادال في نهائي العام الماضي بثلاث مجموعات نظيفة.

وبعد انسحاب دجوكوفيتش، سيكون المخضرم نادال الأعلى تصنيفاً في مدريد، قبل أربعة أسابيع من انطلاق رولان غاروس (24 أيار/مايو-13 حزيران/يونيو).



