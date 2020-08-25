دجوكوفيتش يعبر وتييم وزفيريف يودعان

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المنصف أول عالمياً ثمن نهائي دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز المقامة استثنائيا هذا العام في نيويورك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، خلافا للنمسوي دومينيك تييم والألماني ألكسندر زفيريف اللذين ودعا باكرا من الدور الثاني.

وبعد عودته إلى الملاعب إثر فضيحة دورة أدريا في البلقان التي نظّمها وأصيب على إثرها بفيروس كورونا، تجاوز دجوكوفيتش (33 عاما) بصعوبة الليتواني ريكارداس بيرانكيس 7-6 (7-2) و6-4.

خسر "نولي" الذي انسحب من منافسات الزوجي بسبب آلام في عنقه، إرساله في بداية كل مجموعة، لكنه عوّض سريعا واحتاج إلى شوط فاصل "تاي بريك" لحسم الأولى.

علّق حامل لقب 17 بطولة كبرى والذي يلتقي الاميركي تنيس ساندغرين في الدور الثالث "يتحسّن لعبي تدريجا. ليس المكان الذي أريده لكن الأمور في الاتجاه الصحيح".

أما النمسوي تييم، منافس دجوكوفيتش المفترض في فلاشينغ ميدوز، فقد سقط سقوطا كبيرا أمام الصربي فيليب كراينوفيتش 1-6 و2-6.

قال تييم المصنف ثانيا والذي خاض مباراته الاولى في خمسة أشهر "كانت مباراة رهيبة من جانبي. واجهت صعوبة كبيرة بالردّ وافتقدت للإيقاع".



موراي والذكريات الجميلة



وأثبت البريطاني اندي موراي (33 عاما)، العائد من جحيم الإصابات، أنه لا يزال بمقدوره مواجهة لاعبي المقدمة بعد فوزه على الألماني زفيريف 6-3 و3-6 و7-5.

وكان موراي، حامل اللقب في 2008 و2011، متأخرا 4-5 في المجموعة الثالثة، لكن زفيريف ارتكب أربعة أخطاء مزدوجة على إرساله ليحسم الإسكتلندي المباراة.

وقال موراي المتراجع إلى المركز 129 عالميا بعد جراحتين في وركه في كانون الثاني/يناير 2018 ثم كانون الثاني/يناير 2019 "لم يرسل جيدا في النهاية، وهذا ما ساعدني كثيرا، لكنني قاتلت بصلابة".

ويلتقي موراي الذي حقق فوزه الأول على لاعب بين العشرة الأوائل منذ ايار/مايو 2017، الكندي ميلوش راونيتش الفائز على البريطاني دانيال ايفانز 6-3 و7-5.

وبلغ الروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب والمصنف ثالثا ثمن النهائي بفوزه على الاميركي ماركوس جيرون 6-4 و6-4.

وكانت هذه أول مباراة يخوضها ميدفيديف منذ أواخر شباط/فبراير الفائت بعد توقف قرابة ستة أشهر بسبب الجائحة ويلتقي تاليا مع السلوفيني ألجاز بيدين الذي تفوق على الاميركي تايلور فريتز 7-6 (7/5) و4-5.

وقال الروسي (24 عاما) بعد الفوز "لقد أرسلت بشكل جيد وأنا سعيد بالفوز، لاسيما أمام منافس خاض ثلاث مباريات".

وتابع "لم ألعب جيدا من الخط الخلفي ولكنني حصلت على فرصتين لكسر الارسال. هناك الكثير من الامور التي يجب أن أحسنها ولكن سأفعل ذلك في الدور المقبل".

وكسر ميدفيديف إرسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الأولى ليحسمها لصالحه 6-4، فيما كسر إرسال الأميركي في الشوط الثالث من الثانية ليمضي قدما ويحسم اللقاء.

لم يخسر ميدفيديف شوط إرساله في المباراة وأنقذ ثلاث فرص لكسره امام مدرجات فارغة في مجمع بيلي جين كينغ الوطني.